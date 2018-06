Migranti | autorizzato lo sbarco dei 113 migranti bloccati sulla nave al largo di

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Dal ministero dell’Interno è arrivata l’autorizzazione al cargo commerciale Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo con 113a bordo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che “finisce così l’incubo per 110che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi”. L’ingresso in porto è previsto nella tarda serata di lunedì. “Non posso non manifestare la mia soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda – afferma il sindaco Ammatuna – perché si è avverato l’auspicio contenuto nel mio appello”. Era una decisione “attesa non solo da parte mia ma anche da tutta la città – continua il primo cittadino di Pozzallo – che ha vissuto con apprensione l’evolversi della situazione”. Ammatuna ...