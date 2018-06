Migranti | autorizzato lo sbarco a Pozzallo della ' Alexander Maersk'

Migranti - autorizzato lo sbarco dei 113 Migranti bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. Sindaco : “Finisce il loro incubo” : Dal ministero dell’Interno è arrivata l’autorizzazione al cargo commerciale Alexander Maersk, fermo da giorni davanti al porto di Pozzallo con 113 migranti a bordo, di poter attraccare al porto del Ragusano. Lo rende noto il Sindaco Roberto Ammatuna sottolineando che “finisce così l’incubo per 110 migranti che ospita a bordo che potranno essere accolti ed assistiti nel migliore dei modi”. L’ingresso in porto è previsto nella tarda ...

Migranti - nave Sea Watch con 232 persone a bordo può attraccare in Italia : primo sbarco autorizzato dell’era Salvini : La nave Sea Watch, appartenente alla ong tedesca e con a bordo 232 Migranti, ha ricevuto l’ok da parte del Viminale di attraccare a Reggio Calabria. E’ il primo sbarco autorizzato di Migranti in Italia da quando Matteo Salvini è a capo del ministero dell’Interno. La data fissata è per domani, sabato, intorno alle 8 del mattino: a quel punto terminerà l’odissea dell’imbarcazione che per oltre 80 ore ha vagato per i mari del Sar, dando ...