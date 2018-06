Migranti | apriamo i porti! Una mail contro l’indifferenza della sinistra

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) In queste ore ho ricevuto questo appello. Credo che sia necessario dare voce a questa iniziativa. Da cittadino, da maestro, da giornalista lo condivido. Possiamo discutere sulle Ong in mare, sul traffico di esseri umani, sulle quote ma il soccorso è una questione che viene prima di tutto. Di fronte a un incidente stradale se uno non si ferma viene denunciato per omissione di soccorso non vedo perché dovremmo tardare il soccorso a chi sta in mezzo al mare. Forse solo perché son negri?: guardiacostiera@guardiacostiera.it / guardiacostiera@mit.gov.it Al Comando Generale delle Capitanerie di Porto e alla loro coscienza Oggetto: Richiesta di immediato ripristino delle operazioni di soccorso in mare nei riguardi delle navi Ong Apprendiamo che la Guardia costiera italiana ha, nella giornata di venerdì 22 giugno, diffuso una nota, rivolta ai comandanti delle imbarcazioni che si trovano ...