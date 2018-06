Microsoft rende disponibile per errore il preload di Forza Horizon 4

Microsoft vuole prendersi dei rischi con Halo - Minecraft e Forza : A differenza di Sony e Nintendo, Microsoft è sempre stata molto conservativa con i suoi storici franchise non volendo correre troppo rischi nell'innovarli o non volendo abbandonarli per proporre qualcosa di completamente nuovo ai giocatori. Stando a quanto riporta Gaming Bolt però, sembra che in futuro la compagnia agirà diversamente, come ha dichiarato il nuovo responsabile dei videogiochi first party di Microsoft e Xbox, Matt Booty."Siamo ...

Microsoft e Apple insieme per rendere i display braille universali : La USB Implementers Forum (USB-IF), un’organizzazione costituita dalle principali aziende esperte in materia informatica che promuove l’utilizzo della tecnologia USB, ha appena annunciato uno standard USB HID (Human Interface Device) per i display braille che inizierà ad essere implementato nel 2019. A tale progetto si sono unite sia Microsoft che Apple e insieme hanno espresso la loro intenzione di collaborare al fine di diffondere ...

Windows 10 on ARM e le app a 64 bit : Microsoft rende disponibile l’SDK : In occasione della seconda giornata del Build 2018, Microsoft ha finalmente rilasciato l’SDK ufficiale (in versione di anteprima) per la compilazione di app a 64 bit per Windows 10 on ARM. Si tratta, comunque, di una notizia già anticipata circa un mese fa da Erin Chapple, un dipendente di Redmond, che aveva confermato ai colleghi di Engadget l’arrivo del supporto alle applicazioni a 64 bit per Windows 10 on ARM, rimuovendo di ...