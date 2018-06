Mia figlia Meghan non mi ha fatto gli auguri per la festa del papà Spero di non

Bimba non vaccinata muore a 6 anni di meningite - il padre : "Mia figlia portata via in quattro ore" : E' bastato un solo vaccino non fatto e Giulia, sei anni, è morta. La bambina, come racconta il padre a Stasera Italia, non ha potuto presentarsi all'appuntamento prefissato perché aveva un po' di ...

Laura Freddi : "Mi sposerò quando Mia figlia Ginevra sarà in grado di portare le fedi all'altare" : Dopo essere diventata mamma a 46 anni, presto potrebbe vivere un altro importante momento della sua vita privata. Laura Freddi, infatti, ha annunciato al settimanale Di Più che sta per sposare il compagno Leonardo D'Amico, il padre della figlia Ginevra nata lo scorso gennaio.Al momento non c'è la data del lieto evento, ma la showgirl ha spiegato che convolerà a nozze non appena la figlia muoverà i primi passi, in modo da poter fare da ...

Al Bano : "Mia figlia Jasmine? Ha ereditato bellezza e femminilità da sua madre" : E' un Al Bano formato famiglia quello che si ritrova tra le pagine del settimanale Gente. Lontano dal caos degli ultimi mesi che lo hanno coinvolto tra la fine della storia con Loredana Lecciso e le voci insistenti di un ritorno di fiamma con Romina Power. Nell'intervista, non ha intenzione di parlare della situazione sentimentale, bensì ha voluto mettere al centro la prima figlia nate dal rapporto con la Lecciso, Jasmine, 17enne.Un volto ...

Serena Williams e il potere dell’amore : «Mia figlia mi ha reso più umana» Immagini LiberiTutti gratis in edicola : La più grande tennista di ogni tempo si racconta: l’incontro con il nerd che le ha cambiato la vita, il record di titoli Slam nel mirino, il rapporto con il corpo che cambia

Film 'Figlia Mia' preMiato a Shanghai : ROMA, 21 GIU - "Figlia mia", il Film di Laura Bispuri con Valeria Golino e Alba Rohrwacher, ha vinto "The Media Choice Award for the Best Film" allo Shanghai International Film Festival, all'interno ...

'Io - papà maturando a 36 anni per dare l'esempio a Mia figlia' : Con Giada che ha voluto vedere le scuole di mamma e papà, piacevolmente incredula di ritrovarli in un mondo così simile al suo. 'Ha voluto sapere dell'esame, sente la tensione e sa che è un passaggio ...

Thomas Markle : "A Harry ho fatto promettere di non alzare le mani su Mia figlia. Con lui parlo spesso di politica" : La riservatezza di Meghan e Harry ancora una volta viene minacciata dal padre di lei. Thomas Markle ha rilasciato la prima intervista dopo le nozze reali, rivelando alcuni dettagli personali sulla coppia. Markle ha infatti dichiarato di aver spesso parlato di politica con il genero, che si è detto "aperto alla Brexit" e secondo il quale "al presidente Trump deve essere data una chance". La coppia, racconta, sta già provando ad ...

"Mia figlia Noemi uccisa dalla strada" - l'accusa della mamma : Una caduta in scooter e la vita di Noemi, stella romana del nuoto sincronizzato , finisce a vent'anni. Ora, dalle pagine del Messaggero la mamma della sportiva, Cinzia Carrozza, punta il dito contro l'...

Antonella Clerici : "La tv mi mancherà - ma a 54 anni voglio godermi Vittorio e Mia figlia" : Antonella Clerici l'ha detto e l'ha fatto: ha lasciato La Prova del Cuoco, storico programma di Raiuno (al suo posto arriverà Elisa Isoardi) per dedicarsi alla figlia Maelle, avuta dall'ex Eddie Martens. In una bella intervista al settimanale Oggi, rivela che era arrivato il momento di lasciarsi alle spalle un capitolo importante della sua vita, perché fare altro era assolutamente imprescindibile. Anche se la nostalgia è tanta... ...

La figlia di Brigitte Macron in un documentario sulla madre : "Emmanuel e Mia madre sono una visione d'amore" : La figlia di Brigitte Macron ha rivelato come, all'età di nove anni, ha visto la madre di 39 anni innamorarsi del quindicenne Emmanuel Macron. Tiphaine Auzière, 34 anni, è la più giovane dei figli della première dame francese, nata dal suo primo matrimonio. In un documentario televisivo su sua madre, Tiphaine ha descritto come Emmanuel Macron e la sua insegnante fossero "innamorati" poco dopo essersi incontrati ...

Luciana Alpi morta - quando disse : ‘La verità sull’assassinio di Mia figlia non la vogliono’ : Aveva 85 anni Luciana Alpi. Gli ultimi ventiquattro li ha trascorsi cercando la verità sulla morte della figlia Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa a Mogadiscio il 20 marzo 1994 insieme al collega Miran Hrovatin. Anni di rabbia, delusione ed amarezza per una giustizia lenta, una verità ancora così inconcepibilmente lontana come lei stessa aveva ribadito in una lettera dello scorso anno all’Ansa. Un uomo condannato, Hashi Omar Hassan, ...

Chiara Ferragni - parla la madre Marina Di Guardo : "Mia figlia è sempre stata molto volitiva. Con Fedez - ho un rapporto molto bello" : La scrittrice Marina Di Guardo è nota per essere anche la madre di Chiara Ferragni, la fashion blogger italiana più famosa al mondo, social influencer da 16 milioni di follower solamente su Instagram e imprenditrice. La Di Guardo è stata intervistata dal settimanale F con il quale ha commentato il successo mondiale della figlia, svelando anche dettagli inediti riguardanti il suo rapporto con Fedez, futuro sposo di sua figlia e padre di ...