Mezcal | 7 nuove etichette più 1 tequila da assaggiare

gqitalia

(Di lunedì 25 giugno 2018) Cresce in maniera esponenziale la tendenza, soprattutto ora che l’estate si avvicina, e per vincere caldo e arsura non c’è niente di meglio che un dissetante Paloma (, succo di pompelmo, limone, succo d’agave) o del più classico Margarita (, Triple Sec e succo di limone). Dalla Agave Experience del 2015 a questa Agave Experience 2018 (sempre organizzata da Bartender.it) sono arrivate in Italiadi(da considerare al maschile , il) e del suo cugino di campagna (come molti lo definiscono) il, distillato ottenuto sempre dalla fermentazione degli zuccheri derivati solo dalla pianta di agave, il termine deriva infatti dalla lingua Azteca “mexcalli” : metl (agave) e ixcalli (cotto). Detto questo, basta avere chiaro che se ilè un, non tutti isono! A suon di shottini e cocktail miscelati dai ...