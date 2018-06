Meteo | l' estate si fa attendere | ma tra poco arriva il caldo

Previsioni Meteo - estate folle : temporali e trombe d'aria. Ma da giovedì caldo africano : Spettacolari trombe d'aria da Cesenatico a Rimini. Instabilità fino a giovedì , poi si sale fino a 40 gradi. Oltre i 35 in città come Bologna, Milano e Firenze. Ma successivamente potrebbe esserci un ...

Meteo - l’estate non vuole arrivare : ancora temporali. E calano le temperature : Comincia col piede sbagliato l'estate 2018. Le precipitazioni si sono già abbattute su Regioni adriatiche dalla Romagna all'Abruzzo con violenti nubifragi, allagamenti e alberi abbattuti. L’instabilità atmosferica si accentuerà domenica anche all’estremo Sud e nelle Isole. temperature in calo per freschi venti settentrionali.Continua a leggere

Previsioni Meteo shock - circolazione fredda ed instabile in azione sull’Italia fino a fine mese : estate in crisi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/23 ...

Meteo - l'estate tarda : nel weekend piogge e temporali : Già colpite le Regioni adriatiche dalla Romagna all'Abruzzo con violenti temporali , allagamenti e alberi abbattuti. Nel fine settimana, secondo iL Meteo .it, piogge anche sulle Alpi e su Sicilia e Sardegna. Temperature in calo. Sole e caldo torneranno la prossima settimana

Meteo weekend : temporali e temperature giù anche di 10 gradi nell'ultimo weekend di giugno. L'estate non vuole partire : L'estate sembra non voler partire e l'ultimo weekend di giugno ne darà la conferma. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che venti freschi, o addirittura freddi, di Bora domani avranno fatto diminuire le temperature di 10°C al Nord e sulle regioni adriatiche, dove la colonnina di mercurio difficilmente supererà i 25°C come ad esempio a Venezia, Ancona e Trieste (qui soltanto 22°C). Al mattino ultimi forti temporali ...