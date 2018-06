Messina | la vittoria di Cateno De Luca | il Masaniello anti casta che è in politica da 30

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Un esponente dellache vince perché dice di essere contro la. Undel 2000 eletto a furor di popolo per scacciare “i vecchi potenti dai palazzi”. Dove, però, lui stesso dimora da anni occupando ogni genere di poltrona: da quella di consigliere comunale a quella di deputato regionale. È ladell’ossimoro quella diDe, eletto primo cittadino dicon il 65% dei voti. Un mezzo plebiscito per quella che alla vigilia era considerata più una provocazione che non una vera e propria candidatura. E invece, complice l’affluenza sotto il 40%, Deè riuscito a farcela, moltiplicando letteralmente i voti presi al primo turno: da 23mila è passato a 47mila preferenze. Un vero e proprio boom. Ma d’altra parte dopo l’elezione di Renato Accorinti, la città sullo Stretto sembra averci preso gusto a premiare gli ...