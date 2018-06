Mercato Serie A | Milano piazza il colpo Jeff Brooks

CalcioMercato - Enock Balotelli in Serie D : ecco la nuova destinazione : Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche quello dei campionati minori, particolarmente attivo è quello in Serie D, nel dettaglio nelle ultime ore nuova destinazione per il fratello di Mario Balotelli, Enock. Secondo quanto riporta gazzamercato.it il calciatore è vicino al Pavia, formazione di Serie D, giovedì i primi contatti, la trattativa è in stato avanzato, nell’ultima stagione Enock è stato protagonista sempre nei Dilettanti con ...

CalcioMercato - le trattative di serie A. Inter scatenata : I nerazzurri seguono William Carvalho e si avvicina a Malcom. La Juventus studia le mosse da mettere in atto e potrebbe mandare in prestito Pjaca alla Fiorentina

Mercato Serie A - Trento piazza il colpo Mian : ROMA - Neppure il tempo di metabolizzare la sconfitta in finale scudetto, che in casa della Dolomiti Energia Trento già si programma la prossima stagione. Il primo colpo della dirigenza bianconera ...

Mercato Serie A2 - Siena prende anche Pacher. Tessitori a Treviso : ROMA - Con l'arrivo dell'estate comincia a surriscaldarsi anche il Mercato delle società di Serie A2, tra cui la più attiva sembra essere la Mens Sana Siena che, dopo gli arrivi di Tommaso Marino e di ...

CalcioMercato Serie A - trattative 'calde'. Le mire di Juve e Inter : L'Inter chiude per Nainggolan e segue Dembelé. La Roma si prepara ad accogliere Pastore e scambia Skorupski per Mirante con il Bologna; la Juventus ha in mano Cancelo e monitora Golovin

Diritti tv - la Serie A risponde a Genish : «Sollecitato il Mercato in modo trasparente» : La Lega Serie A risponde alle accuse di Amos Genish, amministratore delegto di Tim, che aveva parlato di "bando servito sul piatto a Sky". L'articolo Diritti tv, la Serie A risponde a Genish: «Sollecitato il mercato in modo trasparente» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

CalcioMercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve ed Inter - scatti di Parma - Samp e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Sono ore caldissime in casa Parma, ansia dopo i deferimenti in relazione all’ultima gara del campionato di Serie B contro lo Spezia e riguardanti i messaggi inviati dai calciatori del Parma agli avversari, il club rischia anche la retrocessione. Nel frattempo il club si muove sul mercato, nelle ultime scatto per il centrocampo. Secondo ‘Gianluca Di Marzio’ nelle ultime ore sul ...

Mercato Serie A - Gaspardo a Reggio. Cremona conferma Ricci : ROMA - Terminata la stagione con lo scudetto conquistato dall'Olimpia Milano , comincia a prendere quota il Mercato delle società di Serie A: la Grisson Bon Reggio Emilia, dopo aver ufficializzato la ...

CalcioMercato Serie A - le trattative. Nainggolan : le cifre in ballo : La Roma è pronta a cedere Nainggolan all'Inter e accogliere Javier Pastore dal Paris Saint Germain. I nerazzurri seguono pure Zappacosta del Chelesea. Napoli: avanti tutta per Areola

Serie B calcioMercato - Crotone : Giovanni Stroppa sarà il nuovo allenatore. Il centrocampista Ahmad Benali riscattato dal Crotone : Giovanni Stroppa allenatore del Crotone in Serie B è cosa fatta. Una scelta che la società ha inteso fare subito

CalcioMercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di scena Juve e Atalanta - grande innesto Roma - si muove il Milan : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Dopo la grande stagione disputata, l’Atalanta inizia a prepare il prossimo campionato con l’obiettivo di costruire una squadra ancora più forte ed in grado di lottare per importanti traguardi. In particolar modo la dirigenza si sta muovendo intensamente nelle ultime ore sul mercato, mossa a sorpresa. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ inserimento per il centrocampista della ...

CalcioMercato Serie B e Serie C : scatto di Hellas e Crotone - Cosenza già scatenato - colpo Ternana : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per il Calciomercato, anche quello di Serie B e Serie C, ecco tutte le trattative riportate dalla ‘rosea’. Il Verona ingaggia Cisse, il Crotone in pressing su Melchiorri del Cagliari, il Padova è vicino a Vido dell’Atalanta. Il Lecce vicino a Marilungo dello Spezia e La Mantia dell’Entella, Morosini del Genoa è richiesto dal Pescara. Il Cosenza dopo la promozione ...