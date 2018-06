Medici millennial | iperconnessi e più vicini ai pazienti

'Medici millennial' connessi - multidisciplinari e social : Per i medici millennial il futuro del mondo della salute dei prossimi 15 anni sarà sempre più guidato dalle evidenze scientifiche , 74%, ma integrato al progresso della tecnologia , 81%, : per la ...

‘Medici millennial’ connessi - multidisciplinari e social : Roma, 22 giu. (AdnKronos Salute) – Connessa, multidisciplinare e social: la generazione dei medici millennial passa più di un’ora al giorno online (l’84%) e 360 ore all’anno in rete per motivi personali, soprattutto da device mobili, privilegiando Facebook tra i social network (82%). E’ la fotografia scattata dalla prima indagine in Italia dedicata ai millennial della salute, ideata e sviluppata da Havas Life con ...

‘Medici millennial’ connessi - multidisciplinari e social : Roma, 22 giu. (AdnKronos Salute) – Connessa, multidisciplinare e social: la generazione dei medici millennial passa più di un’ora al giorno online (l’84%) e 360 ore all’anno in rete per motivi personali, soprattutto da device mobili, privilegiando Facebook tra i social network (82%). E’ la fotografia scattata dalla prima indagine in Italia dedicata ai millennial della salute, ideata e sviluppata da Havas Life con ...

I Medici millennial? Sono pronti al cambiamento : Foto Pixabay Un terzo di loro deve ancora terminare la scuola di specializzazione. Ma quello che emerge dalle 152 interviste che Sono confluite in Generation Now. Il futuro visto dai millennial della salute, rapporto realizzato da Havas Life Italy e Ipsos per conto di Sanofi e presentato questa mattina, è che i medici di domani Sono ben consapevoli di quella che sarà la salute nel futuro. Sia in termini di opportunità, che di sfide, che di ...

Connessi - multidisciplinari e social : ecco la generazione dei Medici millennial : Nuove evidenze, nuove tecnologie, nuovi pazienti, nuovi metodi di finanziamento della salute e nuovi mezzi di comunicazione. Al cuore delle profonde trasformazioni che il mondo della salute vive e continuerà a vivere nei prossimi venti anni, c’è la generazione dei medici millennial, una categoria di professionisti che porta in ambito medico tutto il potenziale di cambiamento e adattabilità tipici della loro generazione, allargando i confini e ...