Maya - la bimba siriana non ha le gambe : il padre le costruisce due protesi con le lattine : La piccola è nata senza gli arti inferiori, così come il suo papà. Attualmente si trovano in un campo di sfollati nella provincia di Idlib, dopo essere fuggiti dai bombardamenti di Aleppo. Incapaci di procurarsi delle vere protesi, si sono costruiti delle gambe di stagno fatte con stoffa e lattine.