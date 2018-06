Maturità - terminata la terza prova : dal 2019 si cambia : E' il giorno del quizzone: al via la terza prova della Maturità predisposta da ciascuna commissione d'esame. Nelle scuole sede di seggio, in caso di ballottaggi, la terza prova slitterà al 27 giugno. ...

Maturità - la terza prova è terminata (e qualcuno copia il quizzone) Ecco le tracce : Tra aiutini e sussurri con i compagni, anche la terza prova, quella diversa in ogni istituto, sta terminando: domande a risposta multipla o aperte per dimostrare di sapersela cavare in più ambiti disciplinari