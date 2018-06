Maturità | oggi al via la terza prova

Maturità 2018 - oggi la terza prova sulle materie dell'ultimo anno - : Il quizzone sparirà nel 2019. Proroga di due giorni per gli studenti delle scuole che sono state sede di seggio per le elezioni comunali. Il test ha lo scopo di verificare la preparazione sui temi ...

Maturità 2018 - oggi la terza prova : è l’ultimo “quizzone” - dal 2019 si cambia : oggi (o mercoledì nelle scuole sedi di seggio) la terza prova scritta degli esami di Maturità 2018. Quelli di quest'anno sono gli ultimi studenti ad affrontare il famigerato "quizzone": dal prossimo anno, salvo sorprese, l'esame di Maturità cambierà e sarà composto da due scritti più la prova orale.Continua a leggere

Maturità - Liliana Segre : “I Finzi Contini? Mi fa un gran piacere. Oggi in democrazia l’indifferenza è più grave” : “L’attenzione ai Finzi Contini nell’ottantesimo anno dalle leggi razziali mi fa un gran piacere”, ha dichiarato a Repubblica la senatrice a vita Liliana Segre a proposito delle tracce della prima prova di Maturità. Per l’analisi del testo, infatti, è stato scelto un brano sulle persecuzioni razziali tratto dal celebre libro di Giorgio Bassani. Ma a colpire Segre è anche un’altra traccia, quella sul principio ...

Maturità 2018 : oggi la seconda prova scritta - specifica per ogni indirizzo di studi : oggi è la volta della seconda prova degli esami di Maturità 2018, quella specifica per ogni indirizzo di studi. L’inizio è previsto alle 08:30, con durata variabile a seconda delle discipline, tra le 4 e le 8 ore tranne che per alcuni indirizzi come i Licei musicali, coreutici e artistici dove la prova può svolgersi in due o più giorni. Le materie scelte per la seconda prova sono: Greco per il Liceo classico; Matematica per lo Scientifico, ...

Professori e studenti : gli statagemmi di ieri e di oggi per vincere l’ansia della Maturità : Gli esami sono iniziati. Quest’anno sono oltre 500.000 i candidati attesi al primo vero banco di prova della propria vita, che porta con sé il suo carico di timori, ansie e stress, ma anche di aspettative e sogni poiché segna, probabilmente oggi forse in maniera più simbolica che concreta, il passaggio all’età della responsabilità e l’ingresso nel mondo degli adulti. Per gli studenti di oggi e quelli di ieri passati ora dietro la cattedra, ...

Maturità 2018 : oggi la prova di italiano - ecco le tracce : Al via alle 08:30 gli esami di Maturità per oltre 500.000 studenti e studentesse: si è proceduto all’apertura del plico telematico per la prova di italiano. Le commissioni coinvolte quest’anno sono 12.865, per un totale di 25.606 classi. I candidati iscritti all’Esame sono 509.307, di cui 492.698 interni. Lo scrittore Giorgio Bassani è stato scelto per una delle tracce della prima prova: si tratta di un brano del suo più famoso ...

