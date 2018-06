Martial alla Juventus Calciomercato | bomba dall' Inghilterra | Accordo con il

Rivoluzione : Allegri - addio alla panchina. Assalto a Pjanic. Sogno Martial : Scudetto o non scudetto la Juventus cambierà faccia nella prossima stagione. Allegri verso il divorzio: sondaggio Ancelotti, ma per la panchina bianconera... Segui su affaritaliani.it

Juventus - sarà rivoluzione Allegri - addio alla panchina Assalto a Pjanic. Sogno Martial : Scudetto o non scudetto la Juventus cambierà faccia nella prossima stagione. Un flop in campionato a vantaggio del Napoli potrebbe rendere ancor più nette le scelte della società bianconera. Il primo nome in bilico è quello di Massimiliano Allegri. Non da oggi. Già il tecnico livornese pareva a fine ciclo dopo la finale di Champions League persa a Cardiff lo scorso mese di giugno. Già era stato accostato ad almeno 2-3 top club internazionali: ...