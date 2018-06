Marica Pellegrinelli conduttrice | Costanzo difende la moglie di Eros

Estate in tv - “parenti di” alla riscossa : da Marica Pellegrinelli a Rebecca Stafelli - la tv ‘si fa in famiglia’ (e non è sempre un male - anzi) : Un tuffo in piscina, una bibita fresca e il termometro che sale. Quando l’Estate si accende la tv (quasi) si spegne, invasa da film e dalle puntali repliche di Don Matteo. Con le eccezioni necessarie ad attirare i pubblicitari. La nuova tendenza televisiva dell’Estate 2018? Numeri alla mano la presenza sul piccolo schermo dei “parenti di”. Da Rai a Mediaset, dalla prime time ad altre fasce orarie. E’ sicuramente ...

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggiano 9 anni d’amore : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli festeggiano 9 anni d’amore con un post romantico su Instagram. Il cantante e la modella si sono conosciuti nel lontano 2009 sul palco dei Wind Music Awards, che quest’anno presenterà proprio Marica Pellegrinelli in coppia con Federico Russo. La scintilla fra i due scoccò proprio sul palco della manifestazione, quando la top model consegnò all’artista un premio. All’epoca Eros era ...

Wind Music Awards Summer 2018 arriva Marica Pellegrinelli : Debutto televisivo per Marica Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti, condurrà la puntata speciale dei Wind Music Awards Summer 2018 su Rai 1 Continua l’ascesa televisiva della famiglia Ramazzotti. Dopo il debutto, non senza polemiche, di Aurora Ramazzotti come inviata speciale nel nuovo show di Canale 5 “Vuoi Scommettere?“, è arrivato il momento anche per Marica Pellegrinelli. La moglie di Eros Ramazzotti, infatti, sarà ...

Marica Pellegrinelli - moglie di Eros Ramazzotti - condurrà i Wind Music Awards Summer 2018. Con lei Federico Russo : Marica Pellegrinelli Per chi ha l’ambizione di fare tv, sembra che «più bella cosa non c’è» (anzi, ci sia) che avere una qualche parentela con Eros Ramazzotti. La vicinanza al cantante, infatti, porta bene. Dopo il chiacchierato debutto televisivo di Aurora Ramazzotti, che tra le polemiche ha seguito le orme di mamma Michelle Hunziker, ora anche Marica Pellegrinelli, seconda moglie del cantautore romano, diventa conduttrice tv. ...

