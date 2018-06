“Mancherà tremendamente” Addio alla star della tv L’annuncio sui social | “Ha perso la

caffeinamagazine

(Di lunedì 25 giugno 2018) “Houn amico, un padre, un maestro e molto di più. The Old Man hala sua lunga battaglia con il Parkinson questa mattina. Ti amo papà, ci vediamo dall’altra parte”. È il triste annuncio del figlio su Twitter, sottofoto del padre del giovane. Era unatv Richard Benjamin ‘il Vecchio’ Harrison, aveva 77 anni e, come spiega Rick, il figlio che lo scorso anno aveva preso le redini del celebre negozio e dell’altrettanto celebre programma, non è riuscito a vincere la battaglia contro il morbo di Parkinson. Si è spento lunedì 25 giugno. Richard era il cofondatore e proprietario del negozio di pegni di Las Vegas Gold & Silver Pawn Shop, lo stesso dove è ambientato il programma ‘Affari di famiglia’ (‘Pawns’ è il titolo originale) trasmesso dal 2009 sul canale History e di recente in chiaro su ...