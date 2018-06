Maltempo Sardegna | grandinata in Gallura | campi e vitigni devastati 

Cagliari - Maltempo improvviso e decine di chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna : Piogge e temporali si stanno abbattendo sulla Sardegna da questa mattina. Una bomba d’acqua si è abbattuta su Cagliari e hinterland dopo che ingenti precipitazioni sono state segnalate nella Sardegna centro-orientale. In particolare si registrano allagamenti a Sanluri, Pirri, Settimo San Pietro e Isili. decine le chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna. Il maltempo, che ha riportato l’autunno nei primi scampoli ...

Maltempo - violentissimi temporali in Sardegna : bomba d’acqua a Cagliari - situazione drammatica a Pirri [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo - grandine in Sardegna : due statali bloccate : Ondata di Maltempo in Sardegna dal nord al sud dell’Isola. Mentre una bomba d’acqua si abbatteva nel Cagliaritano, con allagamenti nell’hinterland, si registra anche una forte grandinata a Tempio, in Gallura. Nel sud dell’isola due tronchi hanno invaso la carreggiata della statale 130 all’altezza del bivio per Elmas e la vecchia statale 131. La strada e’ stata chiusa nella parte occupata dagli ostacoli. ...

Maltempo sulle vacanze : in arrivo temporali su Sardegna - Sicilia e Calabria : temporali in arrivo su gran parte del Paese e soprattutto su Sardegna, Sicilia e Calabria. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, con allerta ...

Maltempo Sardegna : temporale sul Medio Campidano - la pioggia si sposta verso Sud dell’Isola : Intorno a mezzogiorno un temporale ha interessato il Medio Campidano, in particolare i centri di Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga e Villacidro: le precipitazioni si stanno spostando verso il Sud dell’Isola e il Sulcis accompagnate da tuoni e fulmini. Non si registrano disagi. A Cagliari allerta meteo e parchi cittadini chiusi: a causa delle condizioni di criticità moderata che hanno portato la Protezione Civile della Sardegna a diramare ...

Maltempo Sardegna : bombe d’acqua e grandine sul Campidano - disagi : Forte Maltempo nelle due principali isole d’Italia. Mentre le forti piogge hanno investito la Sicilia e in particolare la zona di Canicattì (Ag), nella quale si sono verificati allagamenti e disagi, il Sud della Sardegna è stato colpito da bombe d’acqua improvvise e grandinate. Alla vigilia del primo giorno d’estate numerosi paesi del Campidano sono stati bagnati da piogge intense e, in alcuni casi come a Villacidro e ...

Maltempo Sardegna : improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda - ripresa la circolazione dei treni : Ieri pomeriggio un improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda, nella Sardegna centrale, ha causato l’allagamento dei binari e la conseguente sospensione del collegamento ferroviario: successivamente, nella notte, la circolazione è tornata regolare sulla linea regionale Macomer-Ozieri-Chilivani. I lavori per ripristinare l’infrastruttura danneggiati si sono conclusi a tarda notte e alle 03:50 è arrivato il via libera da ...

Aquarius ferma davanti a Sardegna per il Maltempo. Salvini : 'Problemi loro' : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il maltempo e il suo viaggio verso Valencia ...

Aquarius ferma davanti a Sardegna per il Maltempo. Salvini : «Problemi loro» : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il maltempo e il suo viaggio verso Valencia...

Aquarius ferma davanti a Sardegna per il Maltempo. Salvini : 'Problemi loro' : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il maltempo e il suo viaggio verso Valencia ...

Nave Aquarius cambia rotta per il Maltempo - verso la Sardegna | : A causa delle condizioni meteo l'imbarcazione modifica la sua rotta per Valencia. A bordo diversi migranti, esausti, sotto shock e che hanno accusato gli effetti del mal di mare

Nave Aquarius cambia rotta per il Maltempo - verso la Sardegna : Nave Aquarius cambia rotta per il maltempo, verso la Sardegna A causa delle condizioni meteo l'imbarcazione modifica la sua rotta per Valencia. A bordo diversi migranti, esausti, sotto shock e che hanno accusato gli effetti del mal di mare Parole chiave: ...

Maltempo - Aquarius cambia rotta e punta sulla Sardegna : La nave Aquarius punta la prua verso la Sardegna, scortata da nave Dattilo della Guardia costiera. Il cambio di rotta servirà ad aspettare il miglioramento delle condizioni del mare...

Aquarius cambia rotta e punta la Sardegna : “Maltempo insopportabile - siamo scioccati” : Dattilo, la nave di Guardia costiera italiana che guida il nostro convoglio, ha deciso di cambiare rotta. Aquarius proseguirà lungo costa orientale Sardegna per ripararsi da maltempo altrimenti insopportabile per persone a bordo, esauste, scioccate e con mal di mare", avverte la ong Sos Mediterranée spiegando il motivo del cambio di rotta verso la Sardegna.Continua a leggere