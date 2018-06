MALTEMPO NELLE AREE INTERNE UNA VERA ECATOMBE LA COLDIRETTI DI ENNA E CALTANISSETTA

MALTEMPO Enna e Caltanissetta - Coldiretti : gravi danni nelle campagne - chiesto il riconoscimento dello stato di calamità : “nelle province di Caltanissetta e di Enna è iniziata la conta dei danni causati dalle piogge dei giorni scorsi: distrutte strade poderali, interpoderali e comunali, terreni che hanno cambiato conformazione a causa di ampi fronti di smottamento, raccolti cancellati, corsi d’acqua ingrossati e fuoriusciti dal proprio alveo“. è questo il risultato della prima analisi della Coldiretti che con i propri tecnici sta monitorando il ...

MALTEMPO in Calabria - nelle ultime ore 122mm di pioggia a Reggio e 101mm a Catanzaro : neanche in inverno aveva piovuto così tanto [VIDEO] : Continua a diluviare in Calabria. Nel weekend sono caduti 122mm di pioggia a Reggio Calabria, 101mm a Catanzaro, ma addirittura 150mm a Sant’Alessio d’Aspromonte, 148mm a Rizziconi, 118mm a Scilla. Non aveva piovuto così tanto in Calabria, quest’anno, neanche nell’inverno scorso. E il Maltempo continuerà ancora per tutta la settimana… Maltempo in Calabria, tempesta di fulmini a Capo Vaticano [VIDEO] Maltempo in Calabria, il ...

Bari - acqua nelle tende del Tribunale : udienze sospese... causa MALTEMPO : Da circa tre settimane a Bari i processi si fanno nelle tende. Tre tensostrutture ospitano le udienze di rinvio dei processi penali...

MALTEMPO al Sud - l’enorme tornado di oggi pomeriggio a San Foca : è stato il 4° nelle ultime 24 ore! [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Allerta Meteo - forte MALTEMPO al Nord e super caldo al Sud ma piogge e temporali si estenderanno a tutt’Italia nelle prossime ore : 1/30 ...

MALTEMPO NELLE Marche : temporali nella notte - allagamenti e frane : Maltempo nelle Marche nella notte: pioggia e vento hanno investito la regione, provocando disagi a Jesi e dintorni (Ancona) e nella zona di Tolentino (Macerata). In particolare, i vigili del fuoco sono intervenuti a Jesi per allagamenti nel centro abitato. Situazione critica a Tolentino, dove, oltre a qualche allagamento di scantinato e di un piazzale, si sono registrate anche frane e piccoli smottamenti nelle strade di collegamento con le ...

Allerta Meteo - violenta sfuriata di MALTEMPO NELLE prossime 48 ore : forti temporali - scatta l’allarme in mezza Italia : 1/17 ...

Nuovo MALTEMPO NELLE prossime ore con rischio di forti temporali : Sguardo alla situazione Dopo Lunedì anche Martedì vedrà diffusa instabilità e temporali anche intensi lungo la penisola. Infatti una depressione con minimo adesso sul Ligure ha attraversato in nottata il Centro e stamani il Nord con piogge diffuse con accumuli fin 20-30mm e le temperature massime che non superano i 20°C mente nel pomeriggio ci […]

MALTEMPO Siena - bomba d’acqua a Sovicille : danni - disagi e fango nelle strade : bomba d’acqua in provincia di Siena, a Rosia, una frazione del comune di Sovicille: il nubifragio, durato circa sei ore, ha provocato danni e disagi. Numerose le abitazioni coinvolte, strade piene di fango. I vigili del fuoco del comando di Siena sono intervenuti, dalle 21 di ieri sera alle 3 della scorsa notte nella frazione di Rosia per risolvere diverse criticità: 16 gli interventi effettuati tra i quali alcuni per materiali trasportati ...

Freddo e MALTEMPO in tutta la Gallura. Sul Gennargentu torna la neve : termosifoni accesi nelle scuole : Le previsioni meteo per la giornata. Nuvole, vento e Freddo a Olbia e in tutta la Gallura. Ma per il momento pare scongiurata la pioggia. Stamattina le previsioni davano tempo incerto per tutta la ...

MALTEMPO - neve nel Nuorese : accesi i termosifoni nelle scuole : Temperature invernali nel Nuorese dove la neve ha fatto capolino sulle montagne del Gennargentu. I fiocchi bianchi si sono visti soprattutto nei paesi come Fonni e Desulo, dove stamattina si registravano 5 gradi. Temperature che scendono vicino allo zero sul promontorio del Bruncuspina a 1.800 metri, le cui cime sono state imbiancate nella notte da una spruzzata di neve che ha toccato anche la provinciale che da Fonni sale verso la montagna. La ...

MALTEMPO - ancora piogge e allagamenti. E nelle prossime ore è in arrivo un ciclone : ancora disagi in molte zone d'Italia per il Maltempo che si è abbattuto in questi giorni, e prosegue l'allerta meteo anche per le prossime ore. La pioggia battente che dalla notte scorsa sta ...