Maltempo Enna e Caltanissetta | Coldiretti | gravi danni nelle campagne | chiesto il

Meteo - il Maltempo non accenna a placarsi : temporali anche la prossima settimana : Ancora tempo instabile nella giornata di domenica 24 giugno, con piogge e temporali da Nord a Sud. E secondo gli esperti Meteo la situazione non migliorerà nel corso della prossima settimana. Temperature in calo, tornerà a far caldo solo nel corso del prossimo weekend con l’arrivo dell’anticiclone africano.Continua a leggere

Maltempo Sicilia : linee ferroviarie interrotte tra Enna e Caltanissetta : In Sicilia, a causa del Maltempo e di conseguenti allagamenti e guasti ai sistemi di gestione della circolazione, il traffico ferroviario è stato sospeso fra Marianopoli e Canicattì (linea Lercara Diramazione – Caltanissetta Xirbi – Canicattì) e fra Caltanissetta Xirbi e Enna (linea Caltanissetta Xirbi – Bicocca). Trenitalia ha disposto l’attivazione di servizi sostitutivi con autobus. L'articolo Maltempo Sicilia: linee ...

Maltempo - frana per pioggia sul Lungo Tenna : chiusa la Sp 204 : A causa di forti piogge nella zona di Amandola, una frana si è abbattuta nel tardo pomeriggio sulla Sp 204 Lungo Tenna che è stata temporaneamente chiusa in attesa che vigili del fuoco e personale dell’Anas sgombrino le carreggiate dal fango che vi si è accumulato. L'articolo Maltempo, frana per pioggia sul Lungo Tenna: chiusa la Sp 204 sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Afghanistan : da Gennaio migliaia di sfollati : Sono più di 108mila le persone che da inizio anno in Afghanistan sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa del conflitto e delle violenze, ma anche a causa del Maltempo che si è abbattuto su alcune province del Paese. Gli ultimi dati dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) parlano di almeno 108.440 sfollati, 27mila dei quali nell’ultima settimana. Il maggior numero di ...

Freddo e Maltempo in tutta la Gallura. Sul Gennargentu torna la neve : termosifoni accesi nelle scuole : Le previsioni meteo per la giornata. Nuvole, vento e Freddo a Olbia e in tutta la Gallura. Ma per il momento pare scongiurata la pioggia. Stamattina le previsioni davano tempo incerto per tutta la ...

Maltempo : neve in Valtellina e Valchiavenna : In Valtellina e Valchiavenna è tornata la neve, sopra i 1500-1800 metri. Oggi pioggia battente sul fondovalle e fitte nevicate in quota con le cime avvolte dalle nebbie. Crollo ovunque delle temperature, con almeno 15 gradi in meno rispetto ai giorni scorsi. Un clima decisamente autunnale e non di primavera avanzata come un paio di settimane fa. E in serata parecchi camini e stufe a legna e pellet delle case, anche sul fondovalle, accesi per ...

Abruzzo - fondi di emergenza per il Maltempo di gennaio 2017 : accreditati 11 - 2 milioni : Il Dipartimento della Protezione Civile nazionale ha disposto l’accredito di 11.268.160, in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio abruzzese a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017, a valere sulle ulteriori risorse stanziate dal Consiglio dei Ministri con la deliberazione del 20 dicembre 2017. Si legge in una nota della Presidenza della Giunta regionale. “Sommati – ...