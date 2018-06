Maltempo | allerta meteo | in arrivo piogge sulle regioni del sud

Allerta Meteo - forte Maltempo e ancora più freddo al Sud per altri tre giorni : grandinate e tornado in agguato [MAPPE] : 1/17 ...

Ragusa - allerta Maltempo per lunedì 25 giugno : Il Comune di Ragusa annuncia che da domani mattina alle ore 6 sarà attivo il presidio territoriale di Protezione Civile per l'allerta meteo maltempo.

Maltempo - l'allerta della protezione civile spacca in due l'Italia : Domani pioverà? Per metà degli italiani il lunedì inizierà con questa domanda, guardando il sole con in mano l'ombrello. Una profonda saccatura, centrata sulle regioni del Nord Europa...

Temporali e vento forte in Sicilia : allerta gialla per Maltempo : allerta meteo gialla per maltempo in Sicilia. Temporali in arrivo dal tardo pomeriggio di oggi domenica 24 giugno e per tutta la giornata di domani.

Allerta Meteo - arriva la “Tempesta di San Giovanni” : forte Maltempo e temperature in picchiata - sembra di tornare in Inverno! : 1/8 ...

Allerta Meteo - forte Maltempo sulle Adriatiche : nuovo avviso della protezione civile - ecco i bollettini : Allerta Meteo – Proseguono gli effetti dell’annunciata perturbazione che sta interessando gran parte dell’Italia. In considerazione dell’evolversi dei fenomeni in corso e previsti dall’avviso di avverse condizioni Meteorologiche emesso ieri, è stata valutata per la giornata odierna Allerta arancione sul territorio delle Marche e su gran parte della Puglia. Nella giornata di domani, sabato 23 giugno, ancora Allerta arancione in Puglia e ...

Allerta Meteo - fronte freddo avanza sull’Italia da Nord/Est e porta il Maltempo : allarme per le Regioni Adriatiche : 1/7 ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : forte Maltempo in arrivo - attenzione al Nord/Est e sulle Adriatiche : Allerta Meteo – L’arrivo di un nucleo di aria fredda, legato a una saccatura presente sulla penisola scandinava, determinerà sull’Italia un rapido ma significativo peggioramento delle condizioni Meteorologiche lungo i settori orientali del centro-Nord, in estensione a quelli del sud, con fenomeni a prevalente carattere temporalesco. La perturbazione sarà accompagnata da un’intensificazione dei venti dai quadranti Nord-orientali e da un ...

Allerta meteo Sicilia : Maltempo fino a domani : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia valido fino alle 24 di domani, giovedì 21 giugno. In particolare, per la giornata di domani il livello è di Allerta gialla e si prevedono precipitazioni “da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori settentrionali dell’Isola, con quantitativi puntualmente moderati-isolate anche a carattere ...

Ragusa - ancora Maltempo : anche oggi allerta meteo gialla : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un'allerta meteo gialla su tutta l'isola per oggi 20 giugno.

Maltempo Sicilia : domani allerta gialla su tutta l’isola : La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla con un rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 20 giugno. Le previsioni parlano di precipitazioni “sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati”. L'articolo Maltempo Sicilia: domani allerta gialla su tutta l’isola sembra essere il ...

Maltempo : allerta gialla sulla Sicilia - domani piogge su tutta l'isola : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - La Protezione civile regionale ha diramato un'allerta gialla con un rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 20 giugno. Le previsioni parlano di precipitazioni "sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale,

Allerta meteo Sicilia : Maltempo dalle 16 di oggi : La Protezione civile regionale ha diramato un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico in Sicilia, valido dalle 16 di oggi alle 24 di domani per precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su tutta la Sicilia, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. L'articolo Allerta meteo Sicilia: maltempo dalle 16 di oggi sembra essere il primo su meteo Web.

Allerta Meteo - bollettino Estofex ancora estremo per il Sud Italia : forte Maltempo - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 del mattino di domani Mercoledì 20 giugno per i Balcani, l’Italia Meridionale e la Turchia, soprattutto per precipitazioni eccessive e raffiche convettive di vento. Sono possibili anche grandine di grandi dimensioni sui Balcani e trombe marine vicino alle coste. Una forte dorsale si sta sviluppando nell’Europa centrale. Il confine tra le ...