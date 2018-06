Mali | attacco a un villaggio | almeno 36 morti

AniMali : attenzione al Gps per cani - sono a rischio cyber attacco : I Gps Tracker (che servono per tracciare l’esatta posizione del proprio cane), come tutti i dispositivi connessi a internet, possono essere a rischio sicurezza informatica e finire nelle mire degli hacker: lo ha rilevato l’azienda russa Kaspersky Lab, secondo cui alcuni di questi tracciatori hanno mostrato vulnerabilità che consentono di accedere alle informazioni sensibili non tanto del cane, quanto quelle relative alle abitudini ...