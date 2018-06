Malagò | “fare chiarezza su alcuni club di Serie B”

calcioweb.eu

"Non nascondo che le notizie che escono su certi club della Serie B sono preoccupanti. E' indispensabile fare chiarezza il prima possibile a tutela di chi ha ricevuto questo tipo di contestazioni e di chi, se fossero confermate, vuole far valere i propri diritti". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta così le notizie sulle inchieste che coinvolgono diversi club del campionato cadetto. "Il 2018 non è un'eccezione, perché da sempre tra ricorsi e controricorsi le cose hanno messo in condizione di avere campionati zoppi o con numeri dispari. La situazione di qualche società è preoccupante", conclude.