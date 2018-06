MADONNA DI MEDJUGORJE/ Messaggio del 25 giugno 2018 : “Dio è misericordioso e vi ama tutti” : Il Messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE di oggi 25 giugno 2018 : l'anniversario delle apparizioni di Maria ai veggenti slavi. "Vivete i miei messaggi e mettere in pratica la parola di Dio"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 20:20:00 GMT)

MADONNA di Medjugorje - Messaggio 25 gennaio 2018/ La Marcia della Pace e la “speranza in Dio” : Il Messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 giugno 2018 : l'anniversario delle apparizioni di Maria ai veggenti slavi. "Vivete i miei messaggi e mettere in pratica la parola di Dio"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:30:00 GMT)

MADONNA DI MEDJUGORJE/ Verso il messaggio del 25 giugno 2018 : “la preghiera genera miracoli nel mondo” : Il messaggio della MADONNA di MEDJUGORJE di oggi 25 giugno 2018 : l'anniversario delle apparizioni di Maria ai veggenti slavi. "Vivete i miei messaggi e mettere in pratica la parola di Dio"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 09:07:00 GMT)

MADONNA di Medjugorje/ Messaggio del 25 giugno 2018 : l’anniversario delle apparizioni di Maria : Il Messaggio della Madonna di Medjugorje di oggi 25 giugno 2018 : l'anniversario delle apparizioni di Maria ai veggenti slavi. "Vivete i miei messaggi e mettere in pratica la parola di Dio"(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 05:40:00 GMT)

Apparizione - Ultimo messaggio MADONNA di Medjugorje 2 giugno 2018 : In questo messaggio la Mamma Celeste ci esorta: amare il prossimo vuol dire anche desiderare la conversione della sua anima. Non sempre è un desiderio automatico, non sempre si pensa a questo bene. L'egoismo, le frivolezze portano spesso...