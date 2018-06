M5S-Lega per la regolarizzazione del gioco d’azzardo | prossime mosse

Ballottaggi - ecco come si sono comportati gli elettori di Lega e M5S - : L'Istituto Cattaneo ha studiato i flussi elettorali di 7 capoluoghi di provincia alle amministrative . Obiettivo: capire come si sono spostati i voti dal primo turno e scoprire se c'è stata una ...

Elezioni comunali - il centrodestra vince grazie alla Lega. Crolla il PD - M5S domina i ballottaggi : Nell'analisi dell'Istituto Cattaneo, il centrodestra guidato dalla Lega diventa egemone a livello di amministrazioni comunali, conquistando molti comuni governati storicamente dal centrosinistra al Centro e al Nord. Il Movimento 5 Stelle si conferma forte nei pochi ballottaggi a cui accede, dimostrando il poco radicamento raggiunto a livello territoriale.Continua a leggere

Non c'è nessuna saldatura tra gli elettori M5S e della Lega. E il Carroccio vince sui temi Migranti e Sicurezza - non per la leadership di Salvini : Il centrodestra a trazione leghista è il vincitore indiscusso del secondo turno delle Comunali, il centrosinistra il grande sconfitto. La considerazione istintiva che sorge spontanea è: l'asse di Governo tra M5S e Lega si è riverberato sulle elezioni comunali contribuendo al successo del centrodestra ai ballottaggi. Sarebbe una considerazione errata: l'accordo nazionale tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non ha prodotto una ...

Ballottaggi 2018 - comuni minori : la ‘rossa’ Cinisello Balsamo alla Lega - centrosinistra regge nel Lazio. M5S conquista Acireale : Non solo le città toscane e la rossa Terni. I centri minori coinvolti in questa tornata di elezioni amministrative confermano la tendenza delineata in quelli maggiori: un netto successo del centrodestra, dominato dalla Lega formato governo. Esemplare la caduta di una storica roccaforte della sinistra, un simbolo dell’hinterland operaio milanese come Cinisello Balsamo, espugnata dal leghista Giacomo Ghilardi che ha battuto con oltre il 56% ...

Enrico Ghezzi contro il governo : "Lega-M5S? Come un regime" : È un momento delicatissimo per le democrazie nel mondo. So che sembra stia raccontando un film di fantascienza, ma se si avesse voglia di mettere insieme i pezzi di ciò che stiamo vivendo - la corsa ...

Sondaggi politici elettorali : M5S scivola dietro la Lega - risale il PD al 19 - 6% : A pochi giorni dalla fine del mese di giugno, numerosi istituti di ricerca evidenziano il sorpasso della Lega ai danni del Movimento 5 Stelle nei Sondaggi politici. Questa volta è il turno di Tecné, secondo cui il partito di Matteo Salvini è davanti a quello di Luigi Di Maio. Il primo si trova al 27,9%, mentre il secondo è scivolato al 27,5%. C’è poi da registrare un incremento da parte del Partito Democratico, anche se resta ancora troppo ...

Risultati Ballottaggi - diretta Elezioni Comunali 2018/ Ultime notizie - vince Lega-M5S : Toscana non è più rossa : diretta Ballottaggio Elezioni Amministrative 2018: Risultati Comunali e Ultime notizie. Affluenza: le sfide nei 75 Comuni al secondo turno, trionfa il Centrodestra e crolla il Pd(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 08:25:00 GMT)

Ballottaggi - avanza la Lega - M5S tiene. Il Pd cade nelle roccaforti : dalla Toscana all'Umbria : Prima era la Lega nord, ed era il partito della Padania. Da ieri, la Lega, si è conquistata sul campo l'eliminazione di quel nord dal proprio logo e si è aperta un'autostrada...

La Lega schiaccia il M5S. I grillini di governo ??perdono Terni e Ragusa : La Lega contro il Movimento Cinque Stelle. A Terni l'unico scontro diretto tra i colleghi di governo ha un vincitore: il Carroccio di Salvini.Il candidato di centrodestra Leonardo Latini ha distrutto il rivale grillino, conquistando oltre il 60% delle preferenze contro il 36% dell'avversario. L'affluenza al ballottaggio è stata del 47,49% contro il 59,44% di due settimane fa. Ed ha premiato la Lega.Il Movimento Cinque Stelle, che può vantarsi di ...

STORICA SCONFITTA DEL PD - TRIONFO DELLA LEGA Cadono le roccaforti 'rosse' Siena - Pisa - Massa e Terni Il M5S vince ad Avellino e strappa Imola ai Dem. I risultati : Verso un'altra vittoria DELLA LEGA di Matteo Salvini al secondo turno delle elezioni amministrative. Il Centrodestra a trazione Carroccio si impone a Teramo e Terni e soprattutto strappa due città toscana al Partito Democratico, Massa e Pisa. A Siena Pd in testa ma la sfida è aperta Segui su affaritaliani.it

Ballottaggi 2018 - risultati in diretta : Pisa e Massa al centrodestra - Avellino e Imola al M5S. A Terni vince la Lega : Le roccaforti rosse toscane di Pisa e Massa passano al centrodestra. I 5 stelle ce la fanno ad Avellino e Imola, ma non a Terni dove la spunta la Lega. Mentre lo scrutinio del secondo turno delle amministrative è ancora in corso, iniziano ad arrivare i primi risultati dai territori. Sono 75 i comuni sopra i 15mila abitanti che oggi sono tornati alle urne per scegliere il proprio sindaco: l’affluenza alle 23 si è fermata al 47 per cento, un ...

