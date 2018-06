L’Uruguay vola agli ottavi

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) Samara, 25 giu. – (AdnKronos) – L’Uruguaydi finale dei da prima del gruppo A. La ‘celeste’ infatti si aggiudica per 3-0 la sfida contro i padroni di casa della Russia per la leadership del girone, disputata a Samara. A decidere il match il gol di Suarez su punizione al 10′, l’autorete di Cheryshev al 23′ e il centro di Cavani al 90′. La Nazionale di casa gioca larga parte del match in dieci uomini per l’espulsione di Smolnikov al 36′. L’Uruguay chiude a punteggio pieno il girone con 9 punti, davanti alla Russia con 6; eliminate Egitto e Arabia Saudita. L'articolo L’UruguayMeteo Web.