L’Uruguay ha vinto il girone A dei Mondiali | la Russia ha passato il turno come seconda

L’Uruguay ha vinto 1-0 contro l’Egitto nella seconda partita del Gruppo A : L’Uruguay ha battuto 1-0 l’Egitto nella seconda partita del Gruppo A dei Mondiali 2018, giocata nel pomeriggio a Ekaterinburg, nella regione degli Urali. È stata la prima partita dell’Egitto in questa fase finale dei Mondiali di calcio, a distanza di The post L’Uruguay ha vinto 1-0 contro l’Egitto nella seconda partita del Gruppo A appeared first on Il Post.