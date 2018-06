L’uomo più vecchio ad aver giocato ai Mondiali

Jeff Bezos supera Bill Gates e diventa L’uomo più ricco al mondo : Bill Gates, il fondatore di Microsoft, è stato sempre famoso anche per i non appassionati del mondo informatico in quanto uomo più ricco al mondo – almeno fino a poco tempo fa. Secondo l’ultima classifica ufficiale stilata dal Bloomberg, in base al patrimonio posseduto, Bill Gates non è più al primo posto essendo stato superato da Jeff Bezos, CEO di Amazon, che ha raggiunto 144 miliardi di dollari contro i “soli” 92 del ...

Amministrative - il ritorno di Scajola : a Imperia è il più votato. Al ballottaggio sfiderà L’uomo di Toti : “Modello patacca” : Claudio Scajola è tornato. E al ballottaggio proverà a diventare per la terza volta sindaco della sua Imperia. L’ex ministro, infatti, è risultato l’aspirante primo cittadino più votato (con il 35,28 per cento), staccando nettamente il candidato ufficiale del centrodestra, l’architetto Luca Lanteri che si è fermato al 28,67. Sarà ballottaggio tutto a destra, quindi, fra il redivivo Scajola e l’uomo sostenuto dal ...

Fido - più che un cane da medaglia d’oro era un animale. Come L’uomo : Feroce con l’uomo stupido e crudele ma tenerissimo con gli indifesi, Anatole France andava sempre dritto al punto: “Finché non avremo amato un animale, una parte della nostra anima rimarrà silente”, diceva l’autore di Gli dei hanno sete, Premio Nobel per la letteratura nel 1921. Ma non soltanto nell’uomo l’anima può risvegliarsi e bruciare più forte, gettando i semi di un nuovo modo di essere nel mondo. La capacità di superare i confini ...

“Ho vinto due volte alla lotteria”. L’uomo più fortunato al mondo : Chi ama giocare al lotto e porta avanti la sua passione da anni sa bene quanto ci si affezioni a determinati numeri, considerandoli fortunati e affidando loro la propria sorte con la speranza di incassare un montepremi da urlo e cambiare per sempre vita. C’è chi si affida all’istinto e improvvisa di volta in volta, chi si lascia guidare dagli eventi accaduti negli ultimi giorni traducendoli in cifre grazie alla smorfia ...

Richard Gere dopo il matrimonio con Alejandra : ‘Sono L’uomo più felice dell’universo’ : “Sono l’uomo più felice dell’universo”: sintetico ma esauriente il commento che ha fatto Richard Gere, sex symbol ma anche un po’ antidivo, relativamente al matrimonio dello scorso maggio con la sua Alejandra Silva. Una cerimonia intima, con pochi invitati, ma che ha fatto toccare al celebre attore di Shall we dance? il cielo con un dito. Richard Gere e Alejandra Silva: una vera storia d’amore “Ho sposato una ...

Richard Gere neo sposo : «Sono L’uomo più fortunato dell’universo» : Si sono sposati lo scorso maggio, con una cerimonia intima, tra monaci tibetani, una ristretta cerchia di amici e tanta emozione, ma solo ora Richard Gere e la neo moglie Alejandra Silva hanno commentato il loro giorno più bello, arrivato dopo quattro anni di frequentazione. «Sono l’uomo più felice dell’universo. E come non potrei non esserlo? Ho sposato una donna intelligente, sensibile, impegnata nel sociale, divertente, paziente, capace ...

Elon Musk - molto più di un Reality show : la prima biografia sulL’uomo del futuro tra Tesla - Space X - SolarCity - Hyperloop e il futuro su Marte : E’ arrivata finalmente anche in Italia la prima biografia su Elon Musk, “l’uomo che sta creando il futuro“: il libro del giornalista di tecnologia americano Ashlee Vance è uscito in america nel 2015 e adesso è arrivato anche in Italia con un’edizione aggiornata con un epilogo datato Gennaio 2017 grazie a Hoepli Editore. Il libro (371 pagine, 24,90€) racconta la vita di Elon Musk in modo travolgente e reale: Vance ha ...

Smette di fumare a 114 anni : la storia di Fredie Blom - che dice di essere L’uomo più vecchio del mondo : Arriva per tutti, prima o poi, il momento in cui davanti allo specchio si fanno i conti con se stessi, si fa un profondo respiro e si prende la sofferta, temuta ma non più rimandabile decisione. Per Fredie Blom quel momento è arrivato oggi, all’alba dei 114 anni: «Smetto di fumare». Fredie Blom è nato l’8 maggio del 1904 ad Adelaide, nella provincia del Capo Orientale in Sud Africa, non sa leggere né scrivere perché non ha frequentato le scuole ...

Ma come diavolo è possibile? L’autista di questo furgone è L’uomo più fortunato del mondo : reggetevi forte : Le telecamere a circuito chiuso della città di Kolomyia, nella zona nord occidentale dell’Ucraina, riprendono un incidente potenzialmente mortale. Un uomo a bordo di un Fiat Doblò si avvicina a un incrocio, quando una Mercedes proveniente da sinistra urta il veicolo facendolo sbattere contro una Mazda. L’urto violento farà cappottare il furgoncino. L’epilogo sarà completamente inaspettato. L'articolo Ma come diavolo è ...

L’uomo più potente della pubblicità mondiale non lo è più : La sua azienda ha costretto Martin Sorrell a lasciare, ma ora non sa come sostituirlo, ammesso che sia sostituibile The post L’uomo più potente della pubblicità mondiale non lo è più appeared first on Il Post.

Game of Thrones - la forza sovrumana di The Mountain : l’attore islandese è L’uomo più forte del mondo : Hafþór Júlíus Björnsson si è laureato campione del mondo nella gara World’s Strongman 2018, che è stata disputata nelle Filippine. Si tratta di una gara che testa la forza fisica dei partecipanti attraverso una serie di prove. Björnsson, che viene soprannominato “Thor“, detiene dal 4 marzo scorso il record mondiale di sollevamento pesi con stacco da terra, e cioè 472 chili. Il gigante islandese (206 cm) ricopre, dal 2014, il ...

“Nonno ti prego - non respiro!”. Prima le urla del nipote autistico di 11 anni - poi il raptus e la follia delL’uomo : “Non ti sopporto più!”. E quello che succede dopo è atrocità allo stato puro : Siamo abituati a sentire ogni genere di follia: dalla più blanda alla più atroce. Ogni volta la nostra mente recepisce la notizia, la immagazzina in qualche cassetto del cervello e ci rende un po’ più cinici ogni volta. Eppure, a volte capita che certe vicende ci facciano talmente tanto ribrezzo, a milioni di noi in tutto il mondo, da rendere una storia più virale delle altre: un po’ come se fosse la Prima volta che vediamo un’atrocità ...

“Ora lei è più ricco di William e Harry”. L’assurda storia delL’uomo più fortunato d’Inghilterra. In un solo giorno - ecco i suoi averi moltiplicarsi fino a superare il patrimonio della famiglia reale. Come c’è riuscito? Leggete (e invidiatelo pure) : Giorni di grande fibrillazione in tutto il Regno Unito, con la famiglia reale che mai Come in questo periodo occupa quotidianamente le prime pagine dei giornali. Harry sta per convolare infatti a nozze con la sua Meghan, attrice e modella pronta a entrare ufficialmente a Buckingham Palace dopo aver conquistato con la sua innegabile simpatia il cuore della gran parte dei futuri sudditi. William e Kate, nel frattempo, hanno dato alla luce ...

“Evacuato Mont-Saint-Michel!”. È caccia alL’uomo in Francia. Torna l’incubo terrorismo in uno dei posti più belli e visitati del mondo : Massima allerta in Francia a Le Mont-Saint-Michel, isolotto nella Bretagna dove si trova il santuario dedicato a San Michele Arcangelo (dal 1979 parte dei Patrimoni mondiali dell’umanità Unesco). Come riferisce Corriere.it verso le 12 di domenica 22 aprile è stata portata a termine l’evacuazione del sito con un importante dispiego di polizia. I gendarmi hanno aiutato i turisti a lasciare gli alberghi e l’abbazia, mentre ...