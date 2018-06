huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: L'ultima canzone di Elio e le Storie tese è un manifesto dell'economia circolare - Sabrina23579 : RT @HuffPostItalia: L'ultima canzone di Elio e le Storie tese è un manifesto dell'economia circolare - edoannucci : RT @HuffPostItalia: L'ultima canzone di Elio e le Storie tese è un manifesto dell'economia circolare - HuffPostItalia : L'ultima canzone di Elio e le Storie tese è un manifesto dell'economia circolare -

(Di lunedì 25 giugno 2018) I fondi di caffè diventano "funghi prelibati", "il torsolo sputato" si trasforma in combustibile per gli autobus. Non sono solo le immagini un po' paradossalia nuovadie le, ma la base del primo progetto infinito-musical-ambientalistaa band che - in uscita dalla scena musicale italiana – ha pensato di scrivere la suaper Legambiente. Un finale super ecologista per parlare in musicadel futuro, quella, dove quello che fino a ieri veniva considerato un rifiuto può ridiventare materia prima e tornare nel circuito produttivo. Un moo che cambia radicalmente il concetto dilineare che distrugge l'ambiente, le persone, il pianeta.E quale migliore occasione se non quella in cui si sta per diventare un "prodotto a fine ciclo" per lanciare unainfinita e trasformarsi così nel ...