Luigi Di Maio | “Pronta delibera Camera per tagliare i vitalizi | fondo servirà per

Sciopero benzinai - vince Luigi Di Maio : revocato a poche ore dal via - slitta la fatturazione elettronica : In queste ore al ministero dell'Economia stanno scrivendo la norma che entrerà nel decreto dignità'.

Luigi Di Maio : “Con una lista - pochi fondi ma tanto amore - Davide batte di nuovo Golia” : "Davide ha battuto di nuovo Golia. Con una lista, pochi fondi ma tanto amore per queste città e per questo Paese". Così, in un post su Facebook, Luigi Di Maio esulta per le vittorie del Movimento a Imola e Avellino, "due città dove da 70 anni dominavano i partiti e gli uomini della Prima Repubblica: a Imola il PCI e poi i partiti del centrosinistra, ad Avellino la Dc".Per Di Maio, le vittorie di Manuela Sangiorgi e Vincenzo ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ M5s - Luigi Di Maio taglia assegni d'oro : la replica di Cazzola (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, M5s contro Pd su quelle d'oro: “100 milioni? Risparmio di un miliardo”. Le ultime notizie: dall'annuncio di Di Maio alla “scommessa” di Tripiedi(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 09:02:00 GMT)

Luigi Di Maio : «Aboliamo le pensioni d’oro - per aumentare le minime» : Non solo Matteo Salvini, anche Luigi Di Maio è ben capace di «far leva» con frasi ad effetto, di quelle che poi aprono dibattiti e alzano polveroni. Questa volta lo fa dal suo profilo Facebook: «È iniziata l’estate, e tanti italiani cominciano a farsi i conti in tasca per vedere se è rimasto qualcosa per una decina di giorni di ferie con la famiglia. Alcuni non le faranno proprio. Altri invece faranno vacanze da nababbi sullo yacht perché ...

“Il reddito di cittadinanza funzionerà così”. Le parole di Luigi Di Maio : Se c’è un punto sul quale più degli altri hanno insistito gli esponenti del Movimento Cinque Stelle nel corso dell’ultima campagna elettorale, quello è sicuramente il cosiddetto “reddito di cittadinanza”, provvedimento che tanti cittadini italiani attendono con ansia ora che il governo Conte ha visto luce. Un argomento sul quale è tornato in queste ore proprio il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi ...

Luigi Di Maio : 'Primo decreto contro la pubblicità del gioco d'azzardo' : "Più si è disperati più si cade nel vortice del gioco d'azzardo. Questo è un sistema che va cambiato, nel primo decreto di questo governo aboliamo la pubblicità sul gioco d'azzardo". Come aveva già ...

Luigi Di Maio : “Per avere il reddito di cittadinanza 8 ore di lavoro gratis a settimana” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio spiega come potrebbe funzionare il reddito di cittadinanza che il M5s vorrebbe introdurre: "Mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana otto ore lavorative gratuite di pubblica utilità". Di Maio annuncia anche che la prossima settimana potrebbe arrivare l'abolizione dei vitalizi.Continua a leggere

Luigi Di Maio : "Per il reddito di cittadinanza - 8 ore di lavoro gratis alla settimana" : Obiettivo del reddito di cittadinanza "non è dare soldi a qualcuno per starsene sul divano ma è dire con franchezza: hai perso il lavoro - il tuo settore è finito o si è trasformato - ora ti è richiesto un percorso per riqualificarti e essere reinserito in nuovi settori. Ma mentre ti formi e lo Stato investe su di te, ti do un reddito e in cambio dai al tuo sindaco ogni settimana 8 ore lavorative gratuite di ...