Lorena Antoniazzi | una stagione ricca di novità

Lorena Antoniazzi - nuova Boutique a Milano. New Opening in via della Spiga - seguita da una serata evento dedicata al festeggiamento del ... : UMWEB, Da diverse stagioni, Lorena Antoniazzi segna, ogni anno, una tappa importante nella crescita e nello sviluppo dei suoi flagshipstore, totalmente dedicati al suo "mondo in cashemire". Al numero ...