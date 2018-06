Londra | nella bufera Micro Focus International

Londra - scoppio nella stazione della metro : paura e feriti : È stato con ogni probabilità il corto circuito di una batteria a causare accidentalmente attorno alle 19 locali (le 20 in Italia) la modesta deflagrazione che ha suscitato allarme nella...

Cinque persone sono state ferite da una piccola esplosione nella stazione della metro di Southgate - a Londra : Cinque persone sono rimaste ferite in una piccola esplosione nella stazione della metro di Southgate, a Londra: due sono state ricoverate in ospedale, e altre tre sono state soccorse sul posto. La British Transport Police dice che non si ritiene si The post Cinque persone sono state ferite da una piccola esplosione nella stazione della metro di Southgate, a Londra appeared first on Il Post.

Benedict Cumberbatch/ Sherlock Holmes in tv e nella vita : sventa la rapina di una bicicletta a Londra : Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes in tv e nella vita: sventa la rapina di una bicicletta a Londra. L'attore che interpreta il noto detective londinese, supereroe per un giorno(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 15:38:00 GMT)

'Fumo di Londra' - Sordi con bombetta e ombrello nella Swinging London - Cinema - Spettacoli : Sordi anglofilo, divertente ma anche malinconico, innamorato 'della cara, vecchia Inghilterra' che in realtà già nel 1966 non esiste più. Ritorna Fumo di Londra , il primo film da regista di Alberto ...

Atletica - Yeman Crippa sfreccia sui 10.000 metri : terzo posto per l’azzurro nella Coppa Europa di Londra : Al debutto assoluto sui 10.000 metri, Yeman Crippa conquista il terzo posto nella Coppa Europa di Londra riscrivendo l record italiano under 23: 27:44:21 Un’altra grande gara per Yeman Crippa. In Coppa Europa a Londra, al debutto assoluto sui 10.000 metri, il 21enne delle Fiamme Oro chiude al terzo posto e riscrive subito il record italiano under 23: 27:44:21. L’azzurro, dopo quello dei 5000 metri con 13:18.83, si impossessa di un ...

Gf - il Ken umano : "Non toglierei più le costole. Ora le tengo nella mia casa di Londra" : L'esperienza di Rodrigo Alves, alias il Ken umano, all'interno della casa del Gf Nip è finita, ma la sua presenza ha portato almeno per qualche giorno un po' di spensieratezza e tranquillità.Ma prima di lasciare la casa, Rodrigo ha fatto divertire i suoi compagni andando contro le regole. Il Ken umano, infatti, si è fatto la doccia completamente nudo, noncurante della presenza delle telecamere. Ma ai momenti di disimpegno, Rodrigo Alevs ha ...

Londra - 17enne ucciso a colpi di pistola a Southwark/ 60 omicidi nella capitale britannica da inizio anno : Londra, 17enne ucciso a colpi di pistola a Southwark: 60 omicidi nella capitale britannica da inizio anno ad oggi, numeri davvero preoccupanti. New York superata per crimini(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 10:22:00 GMT)