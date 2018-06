Londra | bimbo non va in bagno per otto ore per giocare ai videogames | operato

Blastingnews

(Di lunedì 25 giugno 2018) E' accaduto in Inghilterra, a, dove un bambino di 10 anni per poter continuare aal videogioco preferito ha trascurato i bisogni fisiologici, per cui il suo intestino gli si è deformato. A lanciare l'allarme riguardo allo sviluppo di queste dipendenze patologiche VIDEO soprattutto da parte dei più giovani è stato Jo Begent nel corso di un convegno. Begent è un consulente pediatrico britannico che lavora all'University College of London Hospital. Difatti proprio nel suo studio è entrato ilcon l'intestino deformato. Il piccolo si è ritrovato in tale grave status fisico perché, per continuare a, non è andato inperore. All'inizio Begent aveva scambiato questa dilatazione per un tumore. Stando a quanto si apprende, il bambino stava giocando aiche vanno per la maggiore presso il pubblico dei videogiocatori più giovani, quali ...