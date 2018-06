“London Mastaba” | la nuova opera di Christo

meteoweb.eu

(Di lunedì 25 giugno 2018) Una ‘mastaba‘, composta da 7.506 barili di petrolio colorati disposti su una piattaforma di cubetti di plastica, galleggia per tutta l’estate nel cuore di Londra, nel lago Serpentine all’interno di Hyde Park, alle spalle del Kensington Palace. E’ il nuovo progetto dell’artista bulgaro naturalizzato statunitense, la sua prima installazione di Land Art in Inghilterra, che segue di due anni l’installazione galleggiante di grande successo in Italia nel 2016, . Lainstallazione londinese è ispirata alle ‘mastabe’, le monumentali tombe dell’antica civiltà egizia ideate ‘a tumulo’ allo scopo di proteggere le salme dei defunti dagli assalti degli animali in cerca di cibo. La ‘London Mastaba’ è alta 20 metri, a forma di trapezio, lunga 40 metri e larga 30 metri, ed è tenuta ferma da 32 ancore. ...