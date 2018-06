“Lo faccio tutti i giorni”. Bossetti choc : parla dal carcere. Ecco cosa ha fatto sapere : Secondo i Ris (e quindi la scienza) e il magistrato Letizia Ruggeri, Massimo Bossetti è colpevole. È stato il muratore di Mapello ad uccidere Yara Gambirasio, ne sono sicuri al 99%, con quell’evidente margine di errore che i test genetici non possono scientificamente confermare, ma che danno comunque una sicurezza sostanziale. Bossetti, condannato in primo e in secondo grado all’ergastolo per aver ucciso Yara Gambirasio, la tredicenne di ...