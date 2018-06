LIFELINE | SALVINI | “MINISTRO FRANCIA IGNORANTE | APRANO I LORO PORTI” Tragitto della nave

"Macron più cattivo di Orban"LIFELINE? Ci pensi Parigi"Salvini : "Ministro francese ignorante " : Segui su affaritaliani.it

Nave LIFELINE - Parigi : tocca all'ItaliaSalvini : il ministro francese è ignorante : Tornato a Roma da Tripoli, il vicepremier avvisa il collega transalpino per gli Affari europei, Nathalie Loiseau: "Lui ignora la situazione di questa Nave che ha agito ignorando le segnalazioni della guardia costiera italiana e libica: è una Nave fuori legge che va sequestrata".

Migranti - Salvini : hotspot in Niger - Mali - Chad e Sudan. LIFELINE? In Italia non approda : «Campi di identificazione per Migranti al di fuori della Libia» con la quale c'è una «visione comune sulle Ong», dice Salvini dopo aver...

Migranti - Salvini : «LIFELINE fuorilegge la ospitino i francesi a Marsiglia» E su Macron : è più cattivo di Orban : Di ritorno da Tripoli, il ministro dell’Interno sottolinea vicinanza e assoluta collaborazione con la Libia

LIFELINE a Salvini : "Vieni qui - ci sono esseri umani" : Dopo il video diffuso ieri, con il quale il Capitano della Lifeline ha ribadito la missione umanitaria della sua nave, oggi l'account dell'Ong è tornata a twittare rivolgendosi direttamente al Ministro Matteo Salvini: "Caro @matteoSalvinimi, non abbiamo carne a bordo, ma esseri umani. Vi invitiamo cordialmente a convincervi che sono le persone che abbiamo salvato dall'affogare. Vieni qui, sei il benvenuto!". La nave della Ong è da 4 giorni in ...

La LIFELINE a Salvini : 'A bordo uomini - non carne'. I mille migranti alla deriva salvati dalla Libia : I circa mille migranti che erano oggi alla deriva su sette gommoni al largo della Libia sono stati soccorsi dalla Guardia costiera libica. A dare la notizia è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. ...

