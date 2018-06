Lifeline | ong chiederà accoglienza alla Francia | “Siamo stati rifiutati da Germania

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) L’odissea della navecontinua. “Siamoda, Olanda, Italia … oggi chiederemodi accoglierci” dice Axel Steier, portavoce della ong,radio francese RTL. L’imbarcazione ospita a bordo 350 migranti ed è in attesa della possibilità di attraccare. Non in Italia, né a Malta dopo le feroci polemiche tra i due governi e dopo il disconoscimento da parte de L’Aja che ha ufficialmente fatto sapere che la nave non batte bandiera olandese anche se nell’elenco ufficiale Imo risulta registrata nei Paesi Bassi. “Se non abbiamo risposta – ha detto Steier – lasceremo Malta per andare verso il nord … Spagna o“. Madrid ha già accolto i migranti della Aquarius e sembrava possibile che il governo del neo premier Pedro Sanchez potesse bissare l’operazione di solidarietà. Una ...