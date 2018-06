: Lifeline: meteo sfavorevole, no Francia - TelevideoRai101 : Lifeline: meteo sfavorevole, no Francia - NicolettaEnria : RT @SeaWatchItaly: LIFELINE è bloccata al largo di Malta con condizioni meteo in peggioramento e oltre 200 persone a bordo da più di 4 gior… - antipassport : RT @SeaWatchItaly: LIFELINE è bloccata al largo di Malta con condizioni meteo in peggioramento e oltre 200 persone a bordo da più di 4 gior… -

"A causa delle condizioninon è possibile attualmente dirigersi verso la. Noi non volevamo entrare in un porto ma restare nelle acque internazionali". Lo comunica la, contattata dalla. "L'opzione resta possibile,ma non sarà né oggi, né domani, né dopodomani", aggiunge il rappresentante dell'Ong tedesca, Steier, da Dresda. La nave,con 234migranti a bordo, si trova a circa 30 miglia da Malta. Rifiutata dall'Italia ha prima chiesto di attraccare in Spagna, poi si è rivolta alla.(Di lunedì 25 giugno 2018)