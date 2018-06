Lifeline | Chiederemo alla Francia di accoglierci La Spagna | invece | non ha

blogo

(Di lunedì 25 giugno 2018) Axel Steier, portavoce dell'ong, ha annunciato che la nave presenterà oggi formale richiesta di sbarco. La nave è da 5 giorni in mare nei pressi di Malta, che ha già rifiutato di aprire i porti per accogliere i 234 migranti salvati in mare. Steier ha spiegato all'emittente francese Rtl l'intenzione della Ong: "Se non avremo una risposta, lasceremo Malta per andare al Nord ... ino in". Una richiesta formale di sbarco è stata già inviata, che non ha ancora risposto. Steir ha poi spiegato che la nave è già stata "rifiutata dGermania, dai Paesi Bassi e dall'Italia".Al momento a bordo "non c'è un'emergenza medica", ma la situazione è "psicologicamente difficile".a Salvini: "Vieni qui, ci sono esseri umani"24 giugno 2018Dopo il video diffuso ieri, con il quale il Capitano dellaha ribadito la missione umanitaria della ...