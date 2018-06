Lifeline chiederà accoglienza alla Francia Ancora bloccati in mare 230 migranti

huffingtonpost

(Di lunedì 25 giugno 2018) "Siamo stati rifiutati da Germania, Olanda, Italia...oggi chiederemodi accoglierci": lo ha detto Axel Steier, rappresentante dell'ongche noleggia la nave con a bordo oltre 230da giorni in attesa della possibilità di attraccare,radio francese RTL. "Se non abbiamo risposta - ha detto Steier - lasceremo Malta per andare verso il nord... Spagna o".L'ong tedesca venerdì ha scritto anche al governo spagnolo per chiedere aiuto, ma finora non ha ricevuto risposte. La mail, come spiega il fondatore dell'ong all'agenzia Efe, è stata inviata al ministero degli Esteri, all'Unità di Crisi e a uno degli assistenti dell'eurodeputato socialista Juan Fernando López Aguilar. Nel messaggio si ringrazia la Spagna come "unico Stato europeo" che si è assunto la responsabilità in questa crisi umanitaria, ma si fa ...