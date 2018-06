Liam Gallagher | voci | non ha voluto suonare all' Isle of Wight per guardare la partita Su

Killers - Liam Gallagher e Richard Ashcroft : il report del primo giorno degli I-Days di Rho - Milano - : Lo spirito rock'n'roll non ha mai abbandonato lo spavaldo musicista, che rimarca la sua appartenenza a quel mondo aprendo il concerto con il pezzo degli Oasis "Rock'n'Roll Star", eseguito davanti a ...

I-Days 2018 al via con The Killers e Liam Gallagher : biglietti e line up del Festival a Milano : L'edizione 2018 degli I-Days è in programma dal 21 al 24 giugno a Milano. Quest’anno l’evento si sposta nella ben più accogliente Area Expo - Experience Milano per un totale di quattro giorni all’insegna della migliore musica internazionale. L’ampia line-up è ricca di artisti solisti e band di rilievo. I-Days 2018 si apre con The Killers, Liam Gallagher, Richard Ashcroft, X Ambassadors e Slydigs attesi nella serata inaugurale del 21 ...

Dal soundcheck party al live : ti regaLiamo Noel Gallagher : 'Il Mattino' porta altri quattro fortunati rockofili a vedere il concerto di Noel Gallagher giovedì 21 giugno all'Arena Flegrea di Napoli: basta rispondere a una semplicissima domanda: come si ...

Un nuovo album di Liam Gallagher entro il 2018 prima di una lunga pausa dalla musica : Annunciato un nuovo album di Liam Gallagher per la fine del 2018. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate da Daily Star, l'artista britannico sarebbe pronto a dare un erede ad As you are, successo da solista con il quale ha voluto riaffacciarsi sul mercato discografico alla fine del 2017. Queste le prime dichiarazioni intorno al nuovo lavoro, al quale starebbe lavorando con tutto il suo staff: "Il prossimo album è a metà. Tra una data ...

Chi è Lennon Gallagher - il figlio modello di Patsy Kensit e Liam Gallagher : Bello, di talento, ma soprattutto “figlio di”: Lennon Gallagher è il figlio di Patsy Kensit e Liam Gallagher. Classe 1999, ha vissuto l’infanzia e l’adolescenza sotto i riflettori e oggi che è diventato grande ha conquistato un posto tutto suo nel mondo della moda, diventando il nuovo testimonial di Yves Saint Laurent. Sopracciglia folte ed espressione perennemente imbronciata: Lennon è la fotocopia di Liam Gallagher. A ...

Liam Gallagher incontra per la prima volta la figlia Molly (dopo 19 anni) : Non si vedevano da 19 anni Liam Gallagher e la figlia Molly, avuta 20 anni fa dall’ex Lisa Moorish. La prima foto insieme, via social, insieme ai due figli maschi Lennon, 18 anni, e Gene, 16 (all’appello manca solo Gemma, la più piccola, nata nel 2012 e a lungo oggetto di una battaglia legale tra il cantante e l’ex Liza Gorbani). https://www.instagram.com/p/BjIP6nOFu7J/?hl=it&taken-by=LiamGallagher Nemmeno con la madre di ...

La figlia di Liam Gallagher ritrova il padre dopo vent’anni - la prima foto insieme coi fratelli : La figlia di Liam Gallagher, Molly Moorish, ha incontrato per la prima volta suo padre dopo 19 anni: lo storico frontman degli Oasis, ora hitman solista che ha sbaragliato la classifica inglese con l'album di debutto As You Were, non è stato certo un padre presente per questa ragazza che ha visto solo una volta da bambina. Ora però il rocker ha condiviso una sua foto accanto alla figlia di 21 anni, nata dalla storia con Lisa Moorish con cui ...

Sesso ad alta quota per Liam Gallagher con la Allen? Tensione con l'ex moglie : Liam Gallagher si è reso protagonista di un rapporto focoso ad alta quota con Lily Allen? I fan sono tormentati da questi interrogativi da circa quattro anni. Infatti proprio nel 2014 il cantante ha ...

Paper Crown di Liam Gallagher è il nuovo singolo da As You Were : video - testo e traduzione : Paper Crown di Liam Gallagher è disponibile da oggi sul canale YouTube ufficiale dell'artista. Il nuovo singolo è disponibile in radio e in digital download e da oggi è online anche il video ufficiale, ultimo brano estratto dall’album As You Were che ha decretato il debutto di Liam Gallagher come solista. Protagonista del video è l’attrice britannica Sienna Guillory (in molti la ricorderanno nella serie tv Luther e Fortutide e in film come ...