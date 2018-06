Lenovo presenta i nuovi pc | ecco le novità in arrivo nei prossimi mesi

Xiaomi Mi Band 3 sarà presentata il 31 maggio - Lenovo Z5 il 5 giugno : Il Vice Presidente Senior di Xiaomi ha confermato che tra i protagonisti dell'evento in programma per giovedì 31 maggio ci sarà anche la Xiaomi Mi Band 3 L'articolo Xiaomi Mi Band 3 sarà presentata il 31 maggio , Lenovo Z5 il 5 giugno proviene da TuttoAndroid.

Lenovo Z5 : il nuovo smartphone presenta importanti novità : In questi giorni sono trapelate moltissime notizie in merito al noto marchio Lenovo, che durante questi ultimi tempi si era letteralmente 'ritirato' dalla scena del commercio. Le indiscrezioni però dicono proprio che questo silenzio sia attribuito all'impegno per questo nuovissimo progetto. Si tratterebbe di uno smartphone unico nel suo genere, decisamente diverso dai dispositivi precedenti della stessa società, che verrà presentato al pubblico ...