Legambiente | per 37% cittadini importante gestione rifiuti

Elio e le Storie Tese - con Canzone circolare per Legambiente l’ultimo brano : Che sia l’ultimo valzer oppure che poi ritrovino la voglia di un altro spettacolo, intanto Elio e le Storie Tese si sono sciolti ma per l’addio hanno voluto realizzare un ultimo brano, Canzone circolare. “Ci siamo già sciolti, anzi decomposti – hanno spiegato – e in questo atto di decomposizione non abbiamo voluto lasciare avanzi, ci stiamo riciclando, e abbiamo anche deciso che la nostra ultima Canzone doveva ...

Cambiamenti climatici - Legambiente : “Servono regole per le politiche di adattamento : È stato presentato oggi a Roma il dossier nazionale di Legambiente sugli impatti dei Cambiamenti climatici. Nubifragi, siccità, ondate di calore sempre più forti e prolungate: anno dopo anno si ripetono anche in Lombardia fenomeni metereologici intensi ed estremi dovuti in primis ai Cambiamenti climatici che stanno già causando danni ai territori, alle città e alla salute dei cittadini. Le risposte della politica e delle amministrazioni non ...

Molise - da Legambiente appello al Presidente Mattarella per piccoli Comuni : La legge, che pone le condizioni per invertire la rotta e ridurre le maggiori disuguaglianze, ha oggi dunque oggi bisogno di un'ulteriore spinta politica, economica e sociale per vedere ricadute ...

“Se butti male…finisce in mare” : bilancio finale per il progetto di Legambiente e Corepla : Il problema dei rifiuti spiaggiati riguarda molti lidi siciliani. A confermarlo sono i dati finali di “Se butti male… finisce in mare”, il progetto educativo di Legambiente e Corepla - il Consorzio nazionale...

Amianto : Legambiente - in Sicilia solo 21 - 5% Comuni ha piano per gestione : Palermo, 27 apr. (AdnKronos) - A 26 anni dalla Legge 257/92 che ha messo al bando l’Amianto, in Italia questa fibra killer continua ad essere ancora molto diffusa e a minacciare la salute dei cittadini e l’ambiente. Secondo i dati diffusi da Legambiente in Sicilia solo 84 Comuni su 390 - pari al 21,

Amianto - Legambiente : “In Sicilia solo il 21.5% dei Comuni ha un piano per la gestione” : A 26 anni dalla Legge 257/92 che ha messo al bando l’Amianto, in Italia questa fibra killer continua ad essere ancora molto diffusa e a minacciare la salute dei cittadini e l’ambiente. Secondo i dati diffusi da Legambiente in Sicilia solo 84 Comuni su 390 – pari al 21,5% – si sono dotati di Piani comunali in materia. La ragione di questo ritardo, per Legambiente, “risiede principalmente nella mancata adozione del ...

Telecamere nei macelli per legge : la proposta di Legambiente - CIWF Italia e Animal Law al Parlamento : Vitelli gettati via dai camion, presi a pugni e calci. Bufalini lanciati per aria sgozzati vivi. Le immagini girate un anno fa dal team investigativo dell’associazione Free John Doe che investigò per mesi su un macello in provincia di Frosinone, hanno raccontato una realtà purtroppo non isolata che probabilmente sarebbe rimasta nascosta. Ecco perché Legambiente, CIWF Italia e Animal Law chiedono di introdurre in Italia una legge che preveda ...