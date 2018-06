Lega | Salvini | “C’è chi cerca i nostri soldi in Lussemburgo Gli darei 50 euro per dirgli

Non c'è nessuna saldatura tra gli elettori M5S e della Lega. E il Carroccio vince sui temi Migranti e Sicurezza - non per la leadership di Salvini : Il centrodestra a trazione leghista è il vincitore indiscusso del secondo turno delle Comunali, il centrosinistra il grande sconfitto. La considerazione istintiva che sorge spontanea è: l'asse di Governo tra M5S e Lega si è riverberato sulle elezioni comunali contribuendo al successo del centrodestra ai ballottaggi. Sarebbe una considerazione errata: l'accordo nazionale tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini non ha prodotto una ...

Commercio : Confcommercio Veneto - ok a annuncio Salvini - si deve tutelare la Legalità : Venezia, 25 giu. (AdnKronos) – “Il problema va affrontato a monte e a valle”. è ciò che emerge, in sintesi, dalle dichiarazioni dei presidenti di ConfCommercio Veneto Massio Zanon, e di Confturismo Veneto Marco Michielli, sulla linea dura contro l’abusivismo in spiaggia annunciata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini.‘Nessuno vuole imporre il coprifuoco, ma qui si tratta di tutelare la legalità – ...

Ballottaggi : boom Lega e Centrodestra - debacle Pd. Salvini : "risultati storici" : I risultati dei Ballottaggi delle elezioni comunali di ieri 24 giugno - 75 comuni al voto di cui 14 capoluogo - fanno gridare al successo Lega e Centrodestra e certificano la crisi del Pd. Il M5s può festeggiare la vittorie di Imola e Avellino. Ballottaggi elezioni comunali, seggi chiusi: affluenza al 48,41% Tutti i dati aggiornati alla chiusura dei seggi I democrat prendono ...

