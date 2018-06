Lega | Fedriga | ' Ai ballottaggi dato clamoroso Alleanza di centrodestra | ma Forza Italia

Massimiliano Fedriga : 'Non confondere voto locale con voto politico ma la Lega è soddisfatta' : 'Non si può confondere il voto amministrativo con il voto di carattere politico, però noi non possiamo che essere contenti'. Massimiliano Fedriga , ospite ad Agorà su Raitre, non nasconde la ...

Lega - Fedriga spera ancora in trattative con M5S : Nonostante, a differenza di altri partiti, la Lega non abbia divisioni interne, sulla situazione attuale i principali esponenti hanno idee diverse sulla possibile soluzione. Il neopresidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha vinto domenica scorsa le elezioni regionali con un ampio consenso, questa mattina è stato intervistato da Radio Capital durante la trasmissione Circo Massimo di Massimo Giannini e ha prospettato due ...

Governo : Fedriga - Lega guarda a M5S - vediamo se cambia idea quarta volta : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – “Noi aspettiamo le decisioni del Presidente Mattarella confidando nella sua saggezza, faremo tutti gli sforzi per capire se i 5 stelle cambieranno per la quarta volta idea”, mentre “noi non abbiamo mai cambiato posizione dopo il 4 marzo”. Lo dice il neo presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital. “Superiamo la stagione ...

Friuli - Fedriga al 57% - boom Lega. Salvini : «Andiamo a governare». Crolla M5S - tengono Pd e FI : Massimiliano Fedriga, candidato del centrodestra, ha vinto le elezioni regionali per la presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. Fedriga ha ottenuto 304.434 voti, pari al 57,16% delle...

Friuli - Fedriga governatore : Ma chiamatemi solo Massimiliano. Lega primo partito - risultato oltre l'immaginazione : Le prime parole conquistano per la loro stupita semplicità: 'Io Presidente oppure governatore? No, se mi chiamate così non mi giro neppure. Sono Massimiliano, dovete continuare a chiamarmi così'. Sta ...

