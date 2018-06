L’educazione civica spiegata a partire dal panino di un bimbo dai capelli rossi

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) di Giovanni Vetritto Anni fa fui invitato a spiegare cosa sia una Costituzione in una terza elementare. Cercai di prepararmi su cosa sia questa escogitazione giuridica, chi l’abbia pensata, in che epoca, con che finalità. Ma lo sforzo si infrangeva sull’inadeguatezza dei programmi (la scuola elementare arriva alla caduta dell’Impero romano); sul tramonto dei concetti di funzione e regola; sull’ignoranza di valori politici minimi, quando un movimento punta all’unanimità, Berlusconi si definisce liberale, Renzi viene ammesso al PSE. La catastrofe fu evitata dalla visione di unsul banco dell’unico bambino con i. Improvvisai una votazione democratica, il cui oggetto era l’assunzione a maggioranza della decisione di privare quel bambino del suo, sotto forma di regola generale e astratta, valida per qualunque bambino con i. Il dibattito vide ...