Le due Coree riprendono la comunicazione militare

ll complicato puzzle Pacifico delle due Coree. Il pressing del Giappone : È un aspetto da non dimenticare: "Molte nazioni e regioni del mondo, compresi gli Stati Uniti, ora si trovano di fronte alla prospettiva di essere nel raggio d'azione di quei missili", ha detto ...

Pace : le due Coree continuano a crederci : Il 26 maggio 2018, il nordcoreano Kim Jong-un e Moon Jae-in, presidente della Corea del Sud, si sono nuovamente incontrati. Il meeting ha avuto luogo a nord della Zona Demilitarizzata (DMZ), situata lungo la linea del 38° parallelo. Questo secondo vertice è stato organizzato in tempi record e senza preavvisi, a un mese dall’accordo di Panmunjom. Quell’intesa sancì la fine della pluridecennale belligeranza tra il nord e il sud corea e fece ...

Nuovo incontro tra Kim Jong-un e Moon Jae-in al confine tra le due Coree : Moon Jae-in e Kim Jong-un si sono incontrati nella zona demilitarizzata al confine tra le due Coree. Il vertice tra il presidente sudcoreano e il leader supremo di Pyongyang è avvenuto in un clima di incertezza, dopo i contraddittori annunci di Donald Trump sulla sorte del summit del 12 giugno prossimo.Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un si sono incontrati nel villaggio di Panmunjom, nella zona ...

due Coree : prevalga il buonsenso Video : Lo scorso 27 aprile, venerdì, tutti noi ci eravamo emozionati vedendo scorrere sui nostri televisori, le immagini dell’abbraccio tra Moon Jae-in e Kim Jong-un. L’emozione si trasformò in commozione quando Kim prese per mano Moon, accompagnandolo oltre la ZDC, in territorio nordcoreano. La ZDC, Zona Demilitarizzata Coreana, divide le due Coree sul 38° parallelo. Questa linea di confine, lunga 248 km e larga 4 km, è, lungi dall’essere ...

Coree - l’autodifesa di un popolo diviso in due. Ma le incognite sono molte : Kim Jong-un ha passato, a piedi, il confine tra le due Coree. È, in assoluto, la prima volta che un evento del genere si verifica dal 1953, quando la guerra si concluse senza nessun trattato di pace, lasciando dietro di sé una specie di limbo armato fino ai denti. Dall’altra parte di quella strana frontiera, disegnata dal 38esimo parallelo, lo aspettava il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in. Entrambi protagonisti di una spettacolare ...

Le due Coree sempre più vicine : rimossi i super altoparlanti per la propaganda del Sud : Le due Coree sempre più vicine: rimossi i super altoparlanti per la propaganda del Sud Erano da anni sistemati lungo la linea di confine demilitarizzata(Dmz) e usati nelle attività di propaganda contro il Nord. Continua a leggere

Le due Coree sempre più vicine : avranno anche la stessa ora : Le due Coree sempre più vicine: avranno anche la stessa ora Rispetto al meridiano di Greenwich ci saranno dunque non più otto ore e mezzo, come era in vigore dal 15 agosto 2015, ma nove Continua a leggere

"Il dialogo fra le due Coree ha acceso un segnale di speranza per il mondo" : Il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin: disinnescare i pericoli. E sulla Cina: 'Serve pazienza ma il dialogo va avanti' Grande speranza per la Corea, preoccupazione per la Siria. Le trattative ...

“Il dialogo fra le due Coree ha acceso un segnale di speranza per il mondo” : Grande speranza per la Corea, preoccupazione per la Siria. Le trattative con la Cina e il caso del piccolo Alfie Evans. Dopo una conferenza per il Fondaco, nella cattedrale di Chioggia, il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, ha risposto alle domande sui temi più attuali....

Il Papa : "Preghiamo per il dialogo tra le due Coree" : ... 'Reciteremo il Rosario, pregando in particolare per la pace in Siria e nel mondo intero. Invito tutti ad unirsi spiritualmente e a prolungare per tutto il mese di maggio la preghiera del Rosario per ...