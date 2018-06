Le amministrative sono l' oblio di un Pd che se l' è cercata

huffingtonpost

(Di lunedì 25 giugno 2018) Le analisi politiche di qualche tempo fa segnalavano più scale di studio delle elezioni. A seconda che fossero politiche o. L'ultima tornata, terminata con il secondo turno di domenica, conferma la fine del paradigma. Chi perde le politiche perde anche lee viceversa. Il premio a un partito non varia rispetto alle tematiche locali o nazionali. È il caso del Pd, e della sinistra in generale, che stando alle indicazioni del 24 giugno segnano il definitivo.Il Pd e la coalizione di centrosinistra, spesso composti da liste civiche, vincono sul demerito degli altri. È il caso dei municipi di Roma e di alcuni comuni del Sud. Non vincono per meriti di buon governo amministrativo, al contrario lacerato da beghe interne al Pd e nella sinistra. Vuol dire che la strategia nazionale (global) dei singoli partiti incide ormai in modo definitivo ...