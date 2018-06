Le 50 auto più amate su Instagram

Napoli - auto precipitata a Posillipo - Luca fa subito autocritica : 'Serviva più responsabilità' : 'Dovevamo essere più responsabili'. Luca Mastroianni parla con un filo di voce dal letto di ospedale dove è ricoverato, nel trauma center del Cardarelli. Non ricorda nulla dell'incidente ma spiega ...

Ferrari 250 GTO : Sotheby’s mette all’asta l’auto più costosa di tutti i tempi [VIDEO] : La vettura messa vanterà un’incredibile base d’asta pari a 45 milioni di dollari Potrebbe essere venduta all’incanto ad una cifra superiore ai 45 milioni di dollari, considerando la base d’asta di un rarissimo esemplare della Ferrari 250 GTO Scaglietti del 1962 protagonista del video girato dalla famosa Casa d’aste Sotheby’s. Realizzata in soli 36 esemplari costruiti tra il 1953 e il 1964, la 250 GTO è una delle auto più desiderate di ...

Le auto più vendute al mondo? Al primo posto c’è un modello molto particolare [FOTO] : La classifica delle auto più vendute nasconde qualche sorpresa, ma conferma i classici best seller Nonostante si parli sempre più di auto ecologiche e poco inquinanti, il modello più venduta al mondo rimane un pick-up, ovvero il Ford F-Series ed in particolare la sua versione d’ingresso chiamata F-150. Subito dopo troviamo la sempre verde Toyota Corolla, forte di oltre 40milioni di unità vendute in tutto il mondo, insomma una vera e propria ...

Le auto elettriche provocano più incidenti : Secondo una ricerca norvegese le auto elettriche o ibride sono protagoniste di più incidenti rispetto alle vetture alimentate con motori tradizionali Secondo una ricerca portata a vanti dalla Compagnia di assicurazioni norvegese, Gjensidige, nel Paese nord europeo – caratterizzato dalla più alta presenza di veicoli elettrici – i guidatori di auto elettriche o ibride avrebbero maggiori possibilità di avere un incidente stradale rispetto a ...

Lascia il cane chiuso in auto sotto il sole per più di sei ore : salvato dai poliziotti : JESOLO - È stata denunciata per abbandono di animali una donna di 54 anni che ieri ha Lasciato il proprio cane per ore all'interno dell'auto in parcheggio, a Jesolo . L'animale era stato notato da un ...

Quanto costa mantenere un’auto : 500x più cara di Volkswagen Tiguan : Non sempre l’auto più economica è la più facile da mantenere. Lo mostrano o dati dell’osservatorio di Sostatariffe che ha messo a confronto la spese annua di 18 auto tra le più...

La leggenda di Bassano 2018 : date e programma per l'evento che coinvolge le auto più belle del mondo : Una grande cavalcata che partendo da Bassano del Grappa , VI, , si snoderà attraverso paesaggi da favola incastonati tra le splendide Dolomiti, le montagne più belle del mondo, patrimonio dell'UNESCO.

Lombardia : Sangalli - avanti con autonomia per economia più forte : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - "La richiesta di una maggior autonomia della Lombardia è un passaggio importante, soprattutto se l’obiettivo è quello di semplificare la burocrazia, abbassare le tasse e realizzare infrastrutture strategiche. avanti, quindi, con il percorso già avviato per un’economia r

Massimo Di Cataldo / Con Patty Pravo l'autore di "Se adesso te ne vai" si rilancerà? (Ora o mai più) : Massimo Di Cataldo, con l'aiuto del coach Patty Pravo si riuscirà a rilanciare l'autore di "Se adesso te ne vai"?. Un percorso lungo da affrontare su Rai Uno. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 06:14:00 GMT)

I 10 parcheggi per auto più belli del mondo : Il parcheggio: croce e delizia dell’automobilista. Quando serve non c’è. Quando c’è non è mai vicino. E comunque vada è sempre al sole. Eppure, a volte, anche i parcheggi possono stupirci. “La percezione dei posteggi è solitamente negativa: vengono visti come blocchi di cemento anonimi che imbruttiscono città, ma non tutti sanno che alcuni di essi sono autentici capolavori di architettura moderna”, ha dichiarato ...

Einstein : “Cinesi? Sporchi e ottusi”/ Il razzismo dello scienziato : “Sono più simili ad automi che a persone” : Nei diari personali che Albert Einstein scrisse quando visitò l'estremo oriente, si leggono scioccanti giudizi razzisti, fornendo una immagine diversa di quella che si aveva di lui(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:12:00 GMT)

Mondiale - le autorità britanniche bloccano più di 1300 hooligan in partenza per la Russia : Stop ai violenti, anche ricordando i disordini e gli scontri a Euro 2016: l'Inghilterra, anche per prevenire nuovi incidenti, ha vietato la trasferta ai tifosi più pericolosi che non potranno vivere ...

Ermal Meta - Fedez e Coez tra gli autori più ambiti alla Maturità 2018 : il cantautorato di oggi come argomento agli esami di Stato : Un tema sempre caldo quello degli scritti degli esami di Stato: insieme a 5 mila maturandi, Skuola.net ha stilato una lista degli autori più ambiti alla Maturità 2018, seguendo le preferenze degli studenti. Com'è noto, il Miur propone ogni anno nuove sfide per coloro che devono affrontare gli esami di Maturità, riservando anche alcune "sorprese" per gli scritti di italiano. Skuola.net dunque ha proposto ad una cerchia di studenti una rosa di ...

autovie Venete : quasi 1.800 mezzi pesanti in più al giorno in autostrada : Cresce il traffico sulla rete di Autovie Venete , che nel 2017 ha registrato un incremento del 2,6% sul 2016 , passando da 47 milioni 33mila transiti a 48 milioni 262mila . A farla da padrone il ...