Lazio | non solo Tare e Peruzzi | rinnovo in arrivo anche per lo staff medico

CoLazione e dieta - gli errori da non fare/ Non va saltata mai - nemmeno in regimi ipocalorici : Colazione e dieta, gli errori da non fare, ecco cosa sbagliamo quando ci sediamo a tavola per il primo pasto della giornata. Gli alimenti da vietare e quelle che invece sono consigliati.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 18:39:00 GMT)

“Naike Rivelli ha scoperto che suo padre non è quello che pensava. Ornella Muti non ha saputo dirle chi è” : la riveLazione di Paola Perego : “Naike Rivelli ha scoperto da poco, grazie a un esame del Dna fatto prima in Spagna e poi ripetuto in Italia, che l’uomo che ha sempre chiamato papà non è suo padre” ha dichiarato Paola Perego in un’intervista al Messaggero. La conduttrice brianzola torna in tv, ormai rilanciata mediaticamente dopo la parentesi Parliamone Sabato, e lo fa con uno scoop non da poco. Sarà alla guida per sei settimane di “Non ...

Calciomercato Lazio - non si sblocca l’operazione Felipe Anderson al West Ham : tutti i dettagli : Il presidente della Lazio non ha ancora dato il via libera alla conclusione della trattativa con il West Ham, che resta dunque in stand-by Non si sblocca la trattativa per il trasferimento di Felipe Anderson dalla Lazio al West Ham, il brasiliano dunque resta al momento un giocatore biancoceleste. I motivi della mancata fumata bianca riguardano l’irremovibilità del presidente Lotito, che continua a chiudere 40 milioni fissi, mentre il club ...

7 errori da non fare a coLazione durante la dieta : Lo abbiamo visto diverse volte: saltare la prima colazione, o non farla per bene, ha un effetto sull’aumento di peso. Vale per ogni fascia d’età. Non basta: uno studio giapponese appena pubblicato ha per esempio messo in evidenza che le abitudini scorrette dei genitori, fra le quali proprio saltare la prima colazione, possono influenzare le abitudini alimentari dei figli, svolgendo un ruolo importante nello sviluppo dell’obesità infantile. Gli ...

La riveLazione di Naike Rivelli : 'Non sono figlia di de Castro' : Nike Rivelli figlia di Ornella e José? Stando alla cronaca Naike Rivelli è nata nel 1974 dalla relazione di Ornella Muti con José Luis Bermudez de Castro . Il produttore cinematografico, però, non ha ...

Papa nella festa di Giovanni Battista : Nonostante le manipoLazioni genetiche - la vita dell'uomo rimane un mistero : Città del Vaticano , AsiaNews, - 'Gli eventi legati al concepimento e alla nascita di Giovanni Battista ci ricordano che la vita dell'uomo, Nonostante tutte le scoperte della scienza e della tecnica e le manipolazioni genetiche, e e resta mistero'. È quanto afferma Papa Francesco commentando il vangelo della festa di oggi, la nascita di san Giovanni Battista , Luca 1,57-66.

Lazio - Milinkovic : 'Non penso al futuro. L'interesse della Juve? Mi fa sorridere' : Sorride sotto i baffi, Sergej Milinkovic. La sconfitta per 2-1 con la Svizzera nella seconda giornata dei Mondiali del Gruppo E non gli ha levato il buonumore. L'oggetto del desiderio di molti top ...

Non accetta la fine della reLazione - la attende sotto casa e la uccide con 19 coltellate : L'uomo di 45 anni da tempo perseguitava la vittima 44enne dopo la fine della relazione ma non era stato mai denunciato. Ha atteso sotto casa di lei che la donna tornasse dal lavoro e l'ha uccisa.Continua a leggere

Lazio - fronte del Proto : non solo Boyata - dal Belgio i rinforzi di Lotito : Il Belgio come Terra Promessa. Da quelle parti, la Lazio negli ultimi anni ha pescato tanto e bene. Un mercato spesso sottovalutato, non dal direttore sportivo Igli Tare che nella Jupiler Pro League, ...

La regione Lazio dice addio al cottimo per i rider. Zingaretti : "Di Maio non impugni la legge" : La sua giunta ci ha lavorato per oltre un mese e mezzo. E ora che la nuova proposta di legge a tutela dei rider è realtà, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti non vuole che che il governo ne rallenti l'iter: "Noi ci auguriamo che il governo non solo non la impugni. Una volta approvata può rimanere in vigore, perché abbiamo lavorato affinché si rispettasse l'idea di lavoro come competenza di ...

