Lavoro | ricerca Acli | un giovane su due è disoccupato

Ricerca - lo studio : il caffè aiuta nel Lavoro di squadra : Non è solo un momento indispensabile, secondo alcuni, per iniziare bene la giornata. Una tazzina di caffè si rivela anche un elisir per potenziare le performance al lavoro, capace di rendere le persone più attente e concentrate, migliorando così il lavoro di squadra. E’ quanto emerge da un nuovo studio pubblicato sul ‘Journal of Psychopharmacology‘. I Ricercatori dell’Ohio State University hanno condotto due esperimenti, ...

Lavoro : Cida lancia ricerca su nuovi strumenti rappresentanza manager : Questo è il messaggio che i manager lanciano alla politica?, ha concluso Ambrogioni. Cida è la Confederazione sindacale che rappresenta unitariamente a livello istituzionale dirigenti, quadri e alte ...

Nintendo al Lavoro sulla saga di Zelda : si ricerca un level designer : Già sappiamo come Nintendo stia già guardando al futuro, il recente cambio al vertice che vedrà come nuovo presidente Shuntaro Furokawa è una indicazione abbastanza forte. A quanto pare, però, l'azienda non sta solamente riorganizzando i ruoli interni ma sta anche pensando al futuro dei suoi titoli di punta e, tra questi, rientra la serie di Zelda.La grande N ha in serbo dei piani per la famosa saga, arrivata all'apprezzatissimo Breath of the ...

Dazi Usa sospesi per un mese - Ue al Lavoro per la ricerca di un accordo : con un sospiro di sollievo, ma anche grande incertezza che l'establishment comunitario ha accolto ieri la decisione delle autorità americane di sospendere per un altro mese l'adozione ai danni dei ...

Lavoro offresi - ma nessuno risponde : ecco i mestieri più ricercati : Trovare Lavoro in Italia non è facile, anche se le aziende cercano e spesso rimangono senza personale. Un paradosso che compare nei report economici del governo che, pur certificando l consolidamento della...